Zoveel (spaar)geld heb je tegenwoordig als starter nodig om een huis te kunnen kopen

Mensen die vandaag de dag een huis willen kopen, hebben volgens Independer een wel héél dikke spaarrekening nodig. Het verzekeringsplatform rekende uit hoeveel spaargeld je vandaag de dag nodig hebt om als starter een eigen huis te kunnen kopen en het bedrag liegt er niet om.

Volgens Independer kost een huis gemiddeld 496.000 euro, wat ruim 272.000 euro meer is dan iemand met een modaal inkomen kan lenen. „De huizenprijzen rijzen de pan uit en een huis kopen op één inkomen is in 2025 allang geen realistisch scenario meer”, zo schetst Independer.

Volgens de vergelijkingssite heeft een starter met een modaal salaris voor een gemiddelde woning, náást een maximale hypotheek, nog eens 272.465 euro aan spaargeld nodig. „Alleenstaande starters zijn dus nog meer de dupe van de enorme stijging van de huizenprijzen”, zo legt Marga Lankreijer, hypotheekexpert bij Independer, uit.

Soms verzwijgen starters hun studieschuld bij de aanvraag van een hypotheek. Of dat slim is, zie je in de video hierboven.

Steeds lastiger voor alleenverdieners

Hoewel de benodigde inleg sterk verschilt per woonplaats, is het volgens Independer voor alleenstaanden bijna overal onmogelijk om nog een huis te kopen. „In regio Gooi en Vechtstreek heb je ruim 450.000 euro eigen inleg nodig om als alleenverdiener kans te maken op een woning. En in Oost-Groningen heb je als alleenverdiener bijna 125.000 euro spaargeld nodig naast een maximale hypotheek”, aldus Lankreijer.

Het verschil met de jaren 90 is groot: toen hadden eenverdieners het nog een stuk makkelijker. In 1995 kon iemand met een modaal inkomen in maar liefst 73 procent van de gemeenten ‘een gemiddelde woning’ kopen. In Drenthe (97 procent), Friesland (97 procent) en Groningen (96 procent) was dat zelfs bijna overal mogelijk. Tijdens de laatste dip in de woningmarkt in 2013 was dit nog maar in 10 procent van de gemeenten haalbaar. Nu, ruim tien jaar later, is het op geen enkele plek in Nederland nog haalbaar om als eenverdiener een gemiddelde woning te kopen.

Twee werkende partners nodig

Kleiner wonen heeft volgens Lankreijer weinig zin. „Ook voor dat soort woningen zijn de prijzen flink opgelopen. En met één inkomen kinderen grootbrengen in een appartement van 40 vierkante meter is voor veel mensen simpelweg geen doen. Steeds vaker is het daarom noodzakelijk dat beide partners werken om überhaupt kans te maken.”

Top 10 van gemeentes waar huizenprijzen het snelst stegen

Sinds de laatste dip op de woningmarkt zijn de huizenprijzen bijna verdubbeld. Tussen 2013 en 2024 stegen de kosten namelijk met maar liefst 95 procent. In Flevoland (+121,4 procent) en in Noord-Holland (+108,6 procent) ging het zelfs nog harder. Op gemeentelijk niveau voert Uitgeest de lijst aan: in ruim tien jaar tijd zijn de woningprijzen daar gestegen met maar liefst 158 procent. Ook in Almere en Diemen moeten huizenkopers tegenwoordig flink dieper in de buidel tasten. Dit zijn de tien gemeenten waar de huizenprijzen het sterkst zijn gestegen:

Uitgeest (Noord-Holland): +158 procent

Almere (Flevoland): +156 procent

Diemen (Noord-Holland): +154 procent

Lelystad (Flevoland): +152 procent

Purmerend (Noord-Holland): +151 procent

Zuidplas (Zuid-Holland): +148 procent

Uithoorn (Noord-Holland): +147 procent

Rijswijk (Zuid-Holland): +143 procent

Amsterdam (Noord-Holland): +141 procent

Bergeijk (Noord-Brabant): +138 procent

In Boekel zijn de huizenprijzen het minst gestegen, al gaat het daar alsnog om een toename van 57 procent tussen 2013 en 2024. Ook in Wassenaar (+58 procent) en Hardinxveld-Giessendam (+61 procent) bleef de stijging wat milder.

Wist je dat meer dan de helft van de Nederlanders woonstress heeft?

