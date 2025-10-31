Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder hoge kosten dan gedacht door aflopen rentevaste periode

Veel huiseigenaren die hun hypotheek afsloten onder een historische lage rente, moeten met lede ogen aanzien dat hun rentevaste periode de komende jaren afloopt. Door de gestegen hypotheekrente krijgen zij hogere maandelijkse kosten. Maar de klap blijkt wél mee te vallen: het effect op hun portemonnee is minder groot dan verwacht.

Dat meldt De Hypotheker.

Stijging kosten na rentevaste periode vallen mee

Als de rentevaste periode van een hypotheek afloopt en de hypotheekrente op dat moment hoger is dan tijdens de periode waarin de hypotheek werd afgesloten, leidt dit in principe tot hogere maandlasten. Maar stijging van de gemiddelde netto maandlasten valt lager dan de stijging van de bruto maandlasten. Door de hogere rente profiteren huiseigenaren namelijk van een groter belastingvoordeel.

Tussen 2016 en 2021 lag de rente op een historisch laag niveau. Sindsdien is de gemiddelde tienjaars hypotheekrente zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met ruim 3 procentpunt gestegen, van 1,05 naar 4,07 procent. Toen de rente nog laag was, is zo’n 16 procent van de hypotheken afgesloten met een rentevaste periode tot tien jaar, aldus de adviesketen.

🏠 Wat is een rentevaste periode? Een rentevaste periode is een periode dat de rente voor jou gelijk blijft, zelfs als de rente op de markt stijgt. Er zijn verschillende rentevaste perioden, zoals 1, 5, 10 of 20 jaar. De rente is bij een lange rentevaste periode hoger dan een korte rentevaste periode. Het is dus doorgaans duurder, maar wel veiliger. Volgens een hypotheekexpert is een rentevasteperiode langer dan 10 jaar voor starters een betere keuze.

Doorrekening van scenario’s

De organisatie heeft een aantal scenario’s doorgerekend. De impact is het grootst op woningbezitters met een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. De Hypotheker becijfert in een van de scenario’s een stel dat in 2016 een hypotheek van 450.000 euro heeft afgesloten tegen een rente van 2,4 procent voor tien jaar, waarvan 200.000 euro aflossingsvrij. Zij zijn netto gemiddeld 206 euro per maand extra kwijt bij de huidige gemiddelde rente van 4,05 procent. Dat bedrag valt lager uit dankzij de hogere hypotheekrenteaftrek. Zonder dit belastingvoordeel zouden de maandelijkse kosten met 430 euro stijgen.

De invloed van de hogere rente op huishoudens lijkt over de gehele linie mee te vallen, vat commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker samen. Hij raadt huiseigenaren aan om zich in ieder geval goed voor te bereiden en eventueel opties als de hypotheek oversluiten, extra aflossen of kiezen voor een andere hypotheekvorm te overwegen.

„Ook een eventuele afschaffing van de hypotheekrenteaftrek na de verkiezingen zal gevolgen hebben voor de toekomstige maandlasten”, waarschuwt hij. De hypotheekrenteaftrek was een heet hangijzer tijdens de verkiezingen. Of de afschaffing er daadwerkelijk komt, hangt sterk af van hoe de coalitie-puzzel wordt gelegd.

