Zoveel jonge mensen zetten kinderwens in de koelkast door krappe woningmarkt

Het nijpende woningtekort maakt een kinderwens voor veel jongvolwassenen onbereikbaar. Zij stellen hun droom uit tot ze een betere woning hebben. Ook het aantal jongvolwassenen dat helemaal geen kinderen wil, groeit.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A, onder ruim 1200 Nederlanders tussen de 18 en 44 jaar. „De wooncrisis raakt jonge Nederlanders hard”, zegt Marga Lankreijer, hypotheekexpert bij Independer. Sinds de laatste dip op de woningmarkt zijn de huizenprijzen bijna verdubbeld.

Helft stelt kinderwens uit

Starters bevinden zich in een lastig parket. Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 29 jaar graag een starterswoning wil, maar dat dit niet lukt. Een vergelijkbaar deel heeft ook niet het vertrouwen dat dit op korte termijn beter wordt.

🏠 Hoeveel geld heb je nodig als starter? Volgens Independer kost een huis gemiddeld 496.000 euro, wat ruim 272.000 euro meer is dan iemand met een modaal inkomen kan lenen. Een starter met een modaal salaris heeft voor een gemiddelde woning, náást een maximale hypotheek, nog eens 272.465 euro aan spaargeld nodig.

Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 44 jaar stelt hun kinderwens uit, omdat hun huidige woonsituatie niet geschikt is voor gezinsuitbreiding. „Nederlanders worden ouder, studeren langer door en zijn meer gefocust op carrière maken. We willen eerst ons leven op orde hebben voordat we aan kinderen beginnen en daar hoort een passende woning bij. In de huidige woningmarkt hebben jongeren al stress of ze überhaupt een dak boven het hoofd hebben. Laat staan de verantwoordelijkheid te dragen voor een kind”, zegt Lankreijer.

Eerder bleek uit een rapport van ING over de huizenmarkt al dat meer dan de helft van de starters belangrijke levensgebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen of kinderen krijgen uitstelt door de woningnood.



Lankreijer wijst er wel op dat er soms meer mogelijk is dan gedacht. „Veel gemeenten bieden bijvoorbeeld startersleningen aan. Ook geven sommige woningcorporaties korting op een koopwoning met een koopgarantregeling.”

Helemaal geen kinderen krijgen

Ook de groep voor wie het een bewuste keuze is om helemaal geen kinderen te krijgen, groeit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt het aantal mensen dat geen kinderen krijgt al jaren. In het onderzoek van Independer heeft slechts 50 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 29 jaar een kinderwens, tegenover 36 procent van de groep tussen de 30 en 44 jaar.



Wierd Duk verkondigde vorige week nog dat hij vindt dat de politiek Nederlanders moet stimuleren om meer kinderen te krijgen. „Anders sterven we uit”, zei de opiniemaker. De vaste gast van Nieuws van de Dag wees op een onderzoek van het CBS, dat zegt dat Nederlanders gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen om de bevolking op peil te houden. Dat gemiddelde aantal ligt nu rond de 1,4.

