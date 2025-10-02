Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizenprijzen stijgen nóg harder dan gedacht, maar 2026 ziet er gunstiger uit

De huizenprijzen zullen dit jaar nóg harder stijgen dan eerder gedacht, verwacht ABN AMRO. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel voor de oververhitte woningmarkt: de stijging van de huizenprijzen lijkt volgend jaar lager uit te vallen.

Een econoom bij de bank voorziet dat de prijzen op de krappe markt dit jaar blijven toenemen. Dat heeft meerdere redenen: het nijpende tekort aan nieuwbouwwoningen, de stabiele lage hypotheekrente en de hogere inkomens van huishoudens. De cao‑lonen stegen met 4,7 procent, terwijl de inflatie 2,8 procent was. De bank denkt dat de verkoopprijzen met 8,7 procent stijgen. Eerder ging ABN AMRO nog uit van 8 procent.

De verwachte stijging in 2026 blijft op 3 procent staan. De bank verwacht dat de tragere inkomensgroei de vraag naar woningen kan afremmen.

In 2026 minder harde stijging huizenprijzen en woningverkoop

Ook voorziet ABN AMRO dat het aantal woningverkopen dit jaar flink hoger uitvalt, maar volgend jaar minder hard stijgt. Tot en met augustus dit jaar werden 149.534 huizen verkocht, 16 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2024. Veel verhuurders verkopen al langere tijd voormalige huurwoningen, omdat hogere belastingen en een strengere huurwet de verhuur minder winstgevend zouden maken. Dat noemt men de ‘uitpondgolf’.

Deze trend lijkt volgens de bank wel af te nemen. Voor dit jaar rekent ABN AMRO nog steeds op een toename van alle huizenverkopen van 12,5 procent. Volgend jaar zal die stijging fors afnemen naar 1 procent. De verkoopgolf onder beleggers is dan naar verwachting grotendeels gestabiliseerd.

🏠 Gemiddelde prijs voor een koopwoning In het eerste kwartaal van 2025 betaalde je gemiddeld 470.000 euro voor een koopwoning. Voor een woning van gemiddeld 474.000 euro in 2025 heb je – afhankelijk van je situatie en rente – een bruto jaarinkomen van ongeveer 110.000 tot 125.000 euro nodig. Daarmee is een huis kopen voor veel mensen onbereikbaar.

Prijsverschillen regio’s worden kleiner

Woningmarkteconoom Mike Langen constateert dat de prijsverschillen tussen verschillende regio’s kleiner worden. Sinds 2019 stijgen de huizenprijzen vooral in goedkopere regio’s, zoals landelijke provincies. Die regio’s lopen in op duurdere gebieden, zoals Amsterdam. Tussen 2014 en 2019 gebeurde nog het omgekeerde.

Dat kan er volgens hem op wijzen dat de prijsstijging vertraagt. Wel waarschuwt hij dat de spanning op de woningmarkt nog steeds aanwezig is. „Tegelijkertijd zien we dat het woningaanbod voorlopig achterblijft. Het aantal nieuwbouwwoningen groeit nauwelijks. Hierdoor verdwijnt de doelstelling van 100.000 woningen per jaar opnieuw verder uit beeld.”

Vorige Volgende

Reacties