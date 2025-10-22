Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizenprijzen in Nederland blijven stijgen: in deze plek stijgen ze het hardst

Het kopen van een huis blijft een uitdaging, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De huizenprijzen in Nederland blijven flink stijgen: in de maanden juli tot september kostte een bestaande koopwoning gemiddeld bijna 8 procent meer dan een jaar eerder, terwijl ook het aantal verkopen opvallend toenam. Maar waar stijgen de huizenprijzen nu het hardst?

Mensen die gehoopt hadden dat de huizen eindelijk weer wat betaalbaarder worden, komen bedrogen uit. De huizenprijzen in Nederland blijven flink stijgen, met Groningen aan kop. Huizen zijn daar gemiddeld 11 procent duurder dan een jaar eerder. Ook mensen die in Drenthe een huis zoeken, voelen dat in hun portemonnee: daar stegen de huizenprijzen met 10,3 procent. In Utrecht stegen de woningprijzen met bijna 8 procent. In Noord-Holland stijgen de huizenprijzen het minst hard: daar is een prijsstijging te zien van 5 procent.

‘De rek is eruit’

Volgens CBS-onderzoeker Luuk Hovius laten de prijsstijgingen zien dat ‘de rek er een beetje uit is’. „De Randstad liep voor toen de huizenprijzen snel stegen en nu loopt die regio voor met de afzwakkende groei.” Dat verklaart ook waarom de prijsstijgingen in de noordelijke provincies nu het hoogst zijn.

Ondanks de prijsstijgingen werden er meer huizen verkocht dan vorig jaar. In het derde kwartaal wisselden bijna 63.000 woningen van eigenaar, dat is 15,6 procent meer dan een jaar eerder. Ruim een derde van al de verkochte huizen waren appartementen. Vooral in Zuid-Holland werden veel huizen verkocht, terwijl de groei in Groningen juist beperkt bleef.

Stijging van huizenprijzen toch iets afgevlakt

De stijging van de huizenprijzen vlakt wel iets af ten opzichte van het vorige kwartaal, maar volgens Hovius is het nog te vroeg om te juichen. Dit wil namelijk niet zeggen dat de prijzen langzamer blijven groeien. „Er is nog steeds veel krapte op de woningmarkt en het hangt er ook van af welk soort woningen mensen zoeken.” ABN AMRO voorspelt voor 2026 een afzwakking van de prijsstijgingen.

