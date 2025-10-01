Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer huizenkopers doen een opvallend bod, werkt dat?

Steeds meer mensen kopen een huis via een opvallend bod, ziet de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Inmiddels gebeurt dit bij een op de zes verkochte woningen. „Een opvallende prijs kan net het verschil maken.”

Deze tactiek kwam voorheen nauwelijks voor. Dat mensen hiervoor kiezen, heeft alles te maken met de oververhitte huizenmarkt. Huizenzoekers hopen zo meer kans te maken vanwege de grote concurrentie.

Huizenkopers doen vaker opvallend bod

Sinds 2015 neemt het aandeel verkopen met een opvallende prijs langzaam toe, meldt de NVM. In 2021 gebeurde dit nog bij een op de zeven verkochte woningen. Het aandeel nam in 2022 hard af omdat de markt minder krap werd en de concurrentie tussen kopers minder heftig. Sinds 2023 stijgt het aandeel opvallende biedingen weer en inmiddels ligt het hoger dan in 2021. Halverwege 2025 kwam zo’n opvallend bod bij 16 procent van alle verkochte woningen voor.

🏠 Wanneer is een bod opvallend? Een bod is volgens de makelaarsorganisatie onder meer opvallend als het eindigt op het huisnummer of op een bijzonder getal, bijvoorbeeld bij 495.495 euro. Prijzen die eindigen op 555 komen ook vaak voor. Daarnaast zien makelaars regelmatig biedingen eindigend op 777, wat sommige mensen beschouwen als geluksgetal. Vooral gebruik van het huisnummer is populair: dit gebeurde bij de helft van de woningen die verkocht werden met een opvallende prijs.

Een opvallend bod kwam het vaakst voor bij tussenwoningen, meer dan twee keer zo vaak als bij vrijstaande woningen. Dat komt omdat de markt bij dit laatste type woning minder krap is. Ook bij appartementen komt het minder vaak voor, omdat appartementen vaker zaken als bis, BS, ‘rood’ of ‘boven’ als toevoeging aan het huisnummer verwerkt hebben.

Meer lezen over de woningmarkt? In deze stukken helpen we je op weg:

De hypotheekregels veranderen elk jaar, zo ook in 2025. Dit is hoe de hypotheekregels dit jaar gereld zijn.

Veel mensen hebben overwaarde op hun huis. Wat kun je daar eigenlijk mee doen? We leggen ’t je uit.

Starters kiezen vaak voor een rentevasteperiode van 10 jaar, maar dat is niet altijd de beste keuze. Volgens een hypotheekexpert kun je beter voor deze periode kiezen.

Sommige mensen kiezen voor het delen van hun woning om de woningcrisis tegen te gaan, maar welke voorwaarden gelden daarvoor?

Werkt een opvallende prijs?

Eigenaren mogen zelf weten aan wie ze hun huis gunnen. De hoogte van het bod blijft daarbij logischerwijs een belangrijke factor. Maar volgens aankoopmakelaar Matthijs Bleij, directeur van Bleij Makelaardij, kan een opvallende prijs wel degelijk zorgen dat je er tussenuit springt. Hij noemt het zelfs zijn handelsmerk. „Het huisnummer verwerken in de prijs kan bij gelijke biedingen net een voordeel opleveren. Maar bovenal zorgt het voor attentiewaarde. Je maakt de aandacht voor het huis specifiek. Dat kan de gunfactor opleveren.”

Blei paste het acht jaar geleden voor het eerst toe bij een woning in Landsmeer. „Men dacht dat mijn klanten fan van James Bond waren, omdat in de bieding ‘007’ verwerkt was. Maar het ging uiteraard om het huisnummer.”

‘Opvallende prijs kan verschil maken’

Marian van Morgen Makelaardij beaamt dat als er veel biedingen op een woning zijn, het belangrijk is om op te vallen. „Een opvallende prijs kan net het verschil maken. Bijvoorbeeld als twee biedingen vrijwel gelijk zijn, maar jij er met je opvallende bieding net boven zit. En je wil ook niet exact hetzelfde bod doen als je collega.”

Marian denkt wel dat zo’n bod het best werkt als je ook een persoonlijke brief stuurt, of een toelichting geeft. „Het gaat om de persoonlijke noot richting de verkoper, laten zien wie je zelf bent, maar ook aandacht geven aan de woning. Een leuk voorbeeld is dat we tijdens de bezichtiging van een woning zagen dat de verkopers pas getrouwd waren. Die datum hebben we verwerkt in de bieding.”

Reacties