Steeds minder studenten zijn op zoek naar een kamer (en dat is zorgelijk)

Het kamertekort onder studenten is al jaren een nijpend probleem in Nederland, maar opvallend genoeg blijkt de zoektocht naar een kamer steeds meer af te nemen. Nieuw onderzoek toont aan dat steeds meer studenten ervoor kiezen om thuis te blijven wonen tijdens hun studie. Hoewel dit bevorderlijk is voor het kamertekort, is het volgens experts geen positieve ontwikkeling.

Uit onderzoek van Kences, een kenniscentrum dat zich bezighoudt met studentenhuisvesting, blijkt dat veel studenten de hoop op het vinden van een kamer hebben opgegeven. Momenteel zit zo’n 44 procent van de studenten aan universiteiten en hogescholen op kamers. Zo’n acht jaar geleden was dit nog 52 procent. Zo’n 5 procent van de studenten blijkt nog thuis te wonen en is actief op zoek om binnen een half jaar een kamer te vinden. Maar liefst 50 procent van de studenten heeft de hoop op het vinden van een kamer opgegeven en is niet meer actief op zoek.

Groeiend tekort aan studentenkamers

Volgens Kences is er momenteel een tekort van 21.500 studentenkamers in Nederland. Het werkelijke aantal ligt echter hoger, omdat studenten die niet meer actief op zoek zijn naar een kamer niet zijn meegerekend. De onderzoekers schatten dat het tekort over ongeveer zeven jaar zal zijn gestegen naar 26.000 tot 63.200 kamers.

Dat het aanbod van studentenkamers afneemt, heeft alles te maken met de strengere regels voor particuliere verhuurders. Volgens Kences zijn zij voor het grootste deel van de markt verantwoordelijk. „Het afgelopen jaar is het aantal studenten in particuliere studentenkamers met 17.800 afgenomen. De verkoop van particuliere kamers neemt volgens cijfers van het Kadaster nog steeds toe en daarmee lijkt de piek van de verkoop nog niet bereikt.”

Nadelige gevolgen voor studenten

Dat steeds meer studenten ervoor kiezen om tijdens hun studie thuis te blijven wonen, lijkt een positieve ontwikkeling, gezien het groeiende tekort aan studentenkamers. Toch is dit volgens Kences-directeur Jolan de Bie niet zo. Volgens haar brengt het thuis wonen grote nadelen met zich mee. „Als je niet uit huis kunt, betekent dit in de regel langer reizen of een andere studie moeten kiezen omdat de reisafstand te groot is.”

Ook missen studenten die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen volgens haar een belangrijk deel van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. „Ook kan de ervaring dat je (deels) buiten het studentenleven staat een gevoel van isolatie en een lager zelfbeeld geven”, zo legt zij uit. Volgens haar is ook lastiger om een netwerk op te bouwen, wat later weer je kansen op de arbeidsmarkt kan beperken. Tot slot zou het ook nog eens remmend werken op het binnenhalen van internationaal talent, omdat buurlanden vaak wel huisvesting kunnen garanderen. Dat verslechtert weer de Nederlandse concurrentiepositie.

De Bie pleit dan ook voor nieuwe regels. „Het toestaan van tijdelijke contracten voor alle studenten helpt om de verhuur aan studenten te stimuleren”, zo oppert ze. Ook zou het volgens haar helpen als gemeenten ‘het woningdelen tot en met drie of vier personen vergunningsvrij toestaan.’

