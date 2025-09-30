Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nepadvertenties, sleutelgeld en te hoge borg: jongeren de dupe op huurmarkt

31 procent van de woningzoekende jongeren te maken krijgt met malafide praktijken, blijkt uit onderzoek. Een op de vier jongeren tussen 18 en 35 jaar is momenteel actief op zoek naar een woning. Maar wie zich op de huurmarkt begeeft, komt al snel terecht in een doolhof van wachtlijsten, torenhoge prijzen en dubieuze deals.

Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel en LINDA.meiden.

Huurmarkt vol valkuilen

Zo zegt een vijfde van de jongeren dat hen meerdere maanden borg vooruit wordt gevraagd. Eén op de tien belandt zelfs bij een nepadvertentie. Ook signalen van sleutelgeld, hoge bemiddelingskosten en onwettige regels in contracten komen regelmatig voorbij.

Kamertekort onder jongeren Het kamertekort onder studenten is al jaren een nijpend probleem in Nederland, maar opvallend genoeg blijkt de zoektocht naar een kamer steeds meer af te nemen. Nieuw onderzoek toont aan dat steeds meer studenten ervoor kiezen om thuis te blijven wonen tijdens hun studie. Hoewel dit bevorderlijk is voor het kamertekort, is het volgens experts geen positieve ontwikkeling, zo schreef Metro eerder deze maand.

Betalen voor een bezichtiging

Volgens Gert Jan Bakker van meldpunt !WOON in Amsterdam mag er nooit geld gevraagd worden voor een bezichtiging. „Dat is een oneigenlijke praktijk. Er moet gewoon een bezichtiging georganiseerd worden”, zegt hij tegen RTL. Toch betalen veel jongeren alsnog, omdat ze anders de woning mislopen.

Ook betalingen voor borg gaan vaak mis. Meer dan twee maanden kale huur vragen mag wettelijk niet, benadrukt Bakker. Betaal je 1000 euro kale huur, dan mag de borg maximaal 2000 euro zijn, servicekosten niet meegerekend.

Ook bemiddelingskosten en sleutelgeld zijn niet toegestaan, tenzij je zelf een makelaar inhuurt. „Als je die tóch betaalt, kun je dat tot vijf jaar terugvorderen”, legt Bakker uit. Volgens hem winnen huurders zulke zaken vaak bij de rechter.

Weinig uitzicht

De zoektocht naar een woning duurt bovendien lang. Zes op de tien woningzoekenden zoeken al langer dan een jaar, sommigen zelfs vijf jaar of meer. Meer dan een derde van de jongeren woont noodgedwongen nog bij ouders of vrienden. Doorstromen naar een grotere woning blijkt eveneens lastig: 27 procent van de jongeren die dat wil, ziet geen kans.

77 procent van de jongeren staat op een wachtlijst, maar komt niet aan de beurt. Meer dan de helft kan niets vinden binnen het budget en ruim een derde vindt geen woning die past bij hun wensen.

‘Je voelt je machteloos’

De hoop op verbetering is klein. Slechts 7 procent denkt dat een nieuw kabinet het woningtekort gaat verkleinen. Een derde verwacht juist dat de situatie verslechtert. Jongeren voelen zich daardoor vaak buitenspel gezet.

Een van de deelnemers aan het onderzoek vatte het samen: „Je voelt je machteloos. Je hebt het idee dat je wordt gestraft omdat je jong bent en zelfstandig wilt wonen.”

