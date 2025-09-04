Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizenprijzen breken records, maar grote verschillen per gemeente

Huizenprijzen blijven records breken. Huizenkopers moesten in het tweede kwartaal in alle Nederlandse gemeenten meer geld neerleggen dan een jaar eerder. Wel verschilt flink hoe rap de huizenprijzen stegen: 21,9 procent in het Zuid-Hollandse Albrandswaard, tegenover ‘maar’ 0,2 procent in het Gelderse Hattum.

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Huizenprijzen hard gestegen

In heel Nederland stegen de prijzen van bestaande woningen in het afgelopen kwartaal gemiddeld met 9,7 procent. Vooral in de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard zijn de huizenprijzen hard gestegen. Een huis in Albrandswaard kostte gemiddeld 21,9 procent meer dan het vorige kwartaal. In het Drentse Borger-Odoorn werden woningen ook fors duurder, daar stegen de prijzen met 20,2 procent. Ook wie in Winterswijk (18,8 procent) en Waddinxveen (18,6 procent) wilde wonen, moest veel meer kapitaal neerleggen.

In Hattem (Gelderland), Reusel-De Mierden (Noord-Brabant) en Oudewater (Utrecht) waren de stijgingen het kleinst. Woningen werden daar respectievelijk 0,2, 0,7 en 0,8 procent duurder.

🏠 Gemiddelde prijs koopwoning en benodigd salaris In het eerste kwartaal van 2025 betaalde je gemiddeld 470.000 euro voor een koopwoning. Voor een woning van gemiddeld 474.000 euro in 2025 heb je – afhankelijk van je situatie en rente – een bruto jaarinkomen van ongeveer 110.000 tot 125.000 euro nodig. Daarmee is een huis kopen voor veel mensen onbereikbaar. De verwachting is bovendien dat de prijzen nog door gaan stijgen.

Nieuwe records

In het eerste kwartaal werden huizen 9,3 procent duurder vergeleken met een jaar eerder, becijferde het CBS eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in de zomer van 2022 een piek. Daarna daalden de huizenprijzen, maar sinds halverwege 2023 stijgen ze weer. Door de stijgingen in de afgelopen kwartalen zijn de prijzen in de meeste gemeenten volgens het statistiekbureau toegenomen tot nieuwe records.

Twee weken geleden meldde het CBS al dat de huizenprijzen in juli met 8,6 procent waren gestegen. Het Kadaster registreerde in die maand bijna 14 procent meer woningtransacties. Eerder maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van eigen cijfers al bekend dat in het tweede kwartaal de meeste woningen te koop zijn gezet in bijna twintig jaar en dat de stijging van de huizenprijzen daardoor flink is afgezwakt.

Dit is vooral een gevolg van het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk voor hen is een huis opnieuw te verhuren.

