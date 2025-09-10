Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goed nieuws: huizenprijzen gaan in 2026 minder hard omhoog (en dit is de reden)

Als er iets flink is gestegen de afgelopen jaren, dan zijn het de huizenprijzen wel. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de huizenmarkt nog in te stappen. Toch blijkt er ook een klein lichtpuntje te zijn. De prijzen van koopwoningen lopen volgend jaar namelijk minder hard op dan dit jaar, zo meldt de Rabobank.

Dit jaar lopen de huizenprijzen nog fors op, namelijk met een plus van 8,6 procent. Maar volgend jaar verwachten economen van de Rabobank dat de stijging wat minder hard gaat: zij voorspellen dat de huizenprijzen in 2026 met 5,5 procent omhoog gaan.

Reden voor minder harde stijging huizenprijzen

De reden voor deze stijging is de zogeheten uitpondgolf. Dat is het fenomeen waarbij verhuurders massaal hun huurwoningen verkopen, in plaats van deze opnieuw te verhuren, zodra de huurder vertrekt. Dat heeft weer alles te maken met de hogere belastingen en strengere regels voor huurverhogingen. Verhuurders kunnen vandaag de dag veel minder huur vragen voor hun woning en dat zorgt ervoor dat een grote groep verhuurders heeft besloten hun woningen te koop te zetten.

Ook een beperkt budget

Deze verkoopgolf is al een tijdje aan de gang, maar economen voorspellen dat die nog groter wordt dan in eerste instantie werd gedacht. Daarnaast is er nog een belangrijke reden dat de huizenprijzen minder hard zullen stijgen volgend jaar: veel woningzoekers hebben maar een beperkt budget en kunnen daardoor simpelweg ook minder bieden, dat de prijzen juist weer drukt.

Mocht je dus je slag willen slaan op de huizenmarkt, is 2026 hét jaar om dat te doen. Zeker omdat de verwachting is dat de huizenprijzen in 2027 weer flink gaan stijgen. „We verwachten dat de prijsgroei tegen het einde van 2026 langzaam weer wat oploopt, omdat de uitpondgolf dan in omvang afneemt”, aldus woningmarktspecialist Carola de Groot uit.

In welk deel van het land zijn koopwoningen het voordeligst?

Maar waar loont het nu om voor een koopwoning te kijken? In het westen van het land zijn de laatste tijd veel huurhuizen in de verkoop gegaan, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hierdoor zijn de verkoopprijzen daar minder hard opgelopen dan elders in het land. In het noorden is bijvoorbeeld wel een forse verhoging te zien. Zo waren huizen in het tweede kwartaal van dit jaar in een aantal Groningse en Drentse plaatsen bijvoorbeeld 16 procent duurder dan drie jaar eerder. In Delfzijl was er in die periode zelfs een stijging van 20 procent.

