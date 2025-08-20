Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Singles vissen achter het net op woningmarkt, stellen hebben ruime keuze

Een koopwoning vinden als alleenstaande met een modaal inkomen? Succes ermee. Uit het jaarlijkse onderzoek van de woningmarkt van De Hypotheker blijkt dat de kansen voor singles nauwelijks zijn verbeterd.

Met een inkomen van 46.500 euro bruto kan een alleenstaande slechts uit 2 procent van het woningaanbod kiezen. Voor koppels ligt dat aandeel maar liefst op 36 procent.

Kloof tussen singles en stellen groeit

Hoewel salarissen zijn gestegen en de hypotheekrente licht daalde, profiteren alleenstaanden daar amper van. De gemiddelde verkoopprijs van een huis tikte in juni 474.234 euro aan, een stijging van 9 procent in een jaar. „Hoewel het modale inkomen is gestegen en de hypotheekrente is gedaald, wordt de hogere leencapaciteit tenietgedaan door de sterk stijgende huizenprijzen”, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker.

Een single kan met een modaal inkomen maximaal 215.000 euro lenen. Voor een stel ligt dat bedrag op ruim 400.000 euro, dit legde Metro onlangs uit. Niet gek dus dat koppels wél steeds meer kans maken op een geschikte woning.

Modaal inkomen

Het modale inkomen in 2025 is door het Centraal Planbureau vastgesteld op 46.500 euro bruto per jaar. Dat is zo’n 6 procent meer dan vorig jaar. Modaal betekent niet gemiddeld, maar staat voor het meest voorkomende inkomen in Nederland.

Het wordt vaak gebruikt als graadmeter om te kijken wat mensen met een doorsnee salaris kunnen betalen. Voor een stel gaat De Hypotheker in zijn berekeningen uit van een gezamenlijk inkomen van 85.000 euro.

Woningmarkt gunstiger voor stellen

Voor alleenstaanden is het beeld somber, zeker in de grote steden. In Amsterdam is maar 0,1 procent van de koopwoningen bereikbaar voor Jan Modaal. Ook in Utrecht (1 procent) en Eindhoven (0,7 procent) zijn de kansen vrijwel nihil. Alleen in Limburg, Zeeland en Groningen is er met 6 à 7 procent nog iets meer mogelijk.

Voor stellen ziet de woningmarkt er heel anders uit. Hun woningaanbod groeit al vier jaar op rij. Vooral doordat verhuurders huurwoningen te koop aanbieden, hebben tweeverdieners meer keus. In Limburg, Groningen en Zeeland is zelfs de helft van de koopwoningen bereikbaar voor koppels. Ook in Rotterdam (48 procent) en Den Haag (46 procent) kunnen zij relatief makkelijk slagen.

Dringend actie nodig

De Rijke waarschuwt dat singles steeds verder achterop raken: „Het tekort is inmiddels opgelopen tot meer dan 400.000 woningen. Voor alleenstaanden blijven de kansen slecht, ondanks de groei van het woningaanbod. Er is dringend actie nodig om hun positie te verbeteren.”

Volgens hem kan meer bouwen voor singles en betere doorstroming op de woningmarkt verlichting bieden. Denk aan senioren die vaak groot wonen, terwijl alleenstaanden juist een kleine woning zoeken. Of dat ook een haalbaar plan is, is nog even afwachten.

