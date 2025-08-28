Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Uitpondgolf’ zet door: investeerders verkopen massaal hun huurwoningen, maar vraag naar huren stijgt

Huurwoningen worden op grote schaal verkocht aan starters op de woningmarkt. Dat biedt kansen voor jonge huizenkopers, maar de huurmarkt raakt steeds verder in het nauw. Wat is een uitpondgolf en wat is de keerzijde daarvan?

De verkoop van voormalige huurwoningen is de afgelopen kwartalen fors toegenomen. Volgens cijfers van het Kadaster verkochten investeerders in het tweede kwartaal van 2025 bijna 16.400 woningen die eerder verhuurd waren. Dat is een stijging van ruim 42 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Voor starters is dat goed nieuws. Zij grijpen hun kans. Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van deze woningen in handen komt van jonge kopers.

Wat is de keerzijde van deze tendens?

Toch kent deze ontwikkeling ook een duidelijke keerzijde: de huurmarkt raakt verder uitgehold. Elke huurwoning die wordt verkocht, verdwijnt immers uit het aanbod van huurwoningen. En dat terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen juist groeit.

Jongeren, flexwerkers, expats, gescheiden mensen en studenten blijven allemaal afhankelijk van huur. Om een eigen woning te kunnen kopen, moet je namelijk een flinke zak geld meenemen. Er worden forse eigen gesteld aan je inkomen. Onlangs bracht Metro in kaart hoeveel je precies moet verdienen als je een eigen woning wilt kopen. Om een fatsoenlijk huis te kopen, heb je minstens twee modale inkomens nodig.

Bovendien is de huur in de vrije sector nog altijd hoog en door het afnemende aanbod dreigt een verdere stijging. Want als het aanbod aan huurwoningen afneemt, drijft dat de prijzen verder op. Voor veel mensen die geen hypotheek kunnen krijgen, betekent dat: langer wachten, meer betalen of genoegen nemen met een kleiner of slechter alternatief.

Wat is een uitpondgolf precies?

Uitponden is het verkopen van huurwoningen, vaak nadat huurders zijn vertrokken. Het fenomeen waarbij investeerders massaal hun bezit verkopen, wordt ook wel een ‘uitpondgolf’ genoemd. Volgens cijfers van Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor huurders, en NVM zijn er in 2024 naar schatting tussen de 37.000 en 44.000 huurwoningen verkocht. Dat is niet alleen fors meer dan in 2023, maar ook aanzienlijk meer dan het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in datzelfde jaar (circa 26.000).

Opvallend is dat dit vooral speelt bij kleinere, particuliere verhuurders. Voor veel van hen is het verhuren van een woning niet langer rendabel. Ze krijgen te maken met hogere belastingen (box 3), stijgende onderhoudskosten en strengere regels.

Wat is de invloed van de Wet betaalbare huur?

De invoering van de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 speelt hier een belangrijke rol in. Deze wet legt een maximale huur op voor woningen met een bepaald aantal punten, ook in het middensegment. Voor veel woningen betekent dat een lagere toegestane huurprijs dan voorheen.

De bedoeling van de wet is om huren eerlijker en betaalbaarder te maken. Maar in de praktijk kiezen steeds meer verhuurders eieren voor hun geld en zetten ze hun woning te koop en de huurder vertrekt.

Wet heeft averechts effect

Volgens Vastgoed Belang hebben de cijfers van het Kadaster duidelijk te maken met de „stapeling van overheidsmaatregelen” die „rampzalig uitpakken voor de woningmarkt”. De Wet betaalbare huur, die in het leven was geroepen om meer huurwoningen in het middensegment te realiseren, pakt juist averechts uit.

Al in april berichtte Metro dat de kritiek op die wet steeds verder aanzwol. Toch zei demissionair woonminister Hugo de Jonge tegen NPO1 dat hij geen spijt heeft van de wet.

Vorige Volgende

Reacties