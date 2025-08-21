Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kijkje in het goedkoopste huis van Nederland: 69.000 euro

Een goedkoop huis op de kop tikken? Het kán nog. Nieuws van de Dag bezocht gisteravond zo’n woning, die doorgaat voor ‘het goedkoopste huis van Nederland’.

Voor alleenstaanden is nog slechts 2 procent van de huizen in Nederland beschikbaar. Metro schreef daar gisteren ook over: singles vissen achter het net, ze kunnen met een modaal inkomen maximaal 250.000 euro aan hypotheek krijgen. Stelletjes met een modaal inkomen daarentegen, maken kans op 36 procent van de beschikbare woningen. In Limburg, Groningen en Zeeland is zelfs de helft van de koopwoningen bereikbaar voor koppels.

Zoeken naar het goedkoopste huis van ons land

Hoe dan ook, ergens moet natuurlijk hét goedkoopste huis van Nederland staan. Nieuws van de Dag (SBS6) hield een zoektochtje op Funda en kwam uit in Asten in Noord-Brabant. Daar staat een huis te koop voor 69.000 euro, al maakte presentator Thomas van Groningen het met een verspreking („60.000 euro”) nog goedkoper. Verslaggever Jeroen Holtrop regelde een bezichtiging.

Tiny bouwt en verkoop tiny

Holtrop trof bij het goedkoopste huis Tiny Verberne, die met (ver)bouwbedrijf Verberne Projecten BV – geheel naar zijn voornaam – tiny houses op de markt heeft. Zijn tiny house in Asten kost dus, „inclusief plaatsen”, 69.000 euro. Meubels en dergelijke staan er ook in. „Maar geen vaatwasser.”

Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Kijk voor de rondleiding – en een financieel addertje onder het gras – naar de video hierboven. Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, reageert in de studio.

