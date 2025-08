Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gaat de hypotheekrenteaftrek (deels) verdwijnen? ‘Geld moet terugvloeien naar woningmarkt’

We zitten nog altijd in een diepe woningcrisis. Mogelijke oplossingen – of het nu gaat om een tiny house of woningdelen – hebben onvoldoende effect. Experts menen nu dat ze de oplossing hebben gevonden door het beperken van een van de heilige huisjes van woningmarktbezitters, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Hoe zit dat precies? Metro zocht het voor je uit.

Onlangs werd er een heel pakket aan maatregelen uit de kast gehaald om de woningmarkt te normaliseren, van het ‘optoppen’ tot het splitsen van bestaande woningen. Er moeten simpelweg nieuwe huizen worden gebouwd, voor verschillende doelgroepen, om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen, zo zeggen diverse hoogleraren tegenover De Telegraaf. Zo blijven jongeren onnodig lang thuis wonen, omdat er simpelweg een gebrek is aan betaalbare woonruimte.

Moet je nog een hypotheek aanvragen? Veel starters verzwijgen daarbij hun studieschuld. In bovenstaande video zie je of dat legaal is.

Afbouw van de hypotheekrenteaftrek

Met halve maatregelen kom je er niet. In steeds meer gemeenten wordt het delen van een woning aangemoedigd. Nu stellen diverse experts grondige hervormingsvoorstellen op om de woningmarkt weer in het gareel te krijgen. Een van de voorstellen is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Een onderwerp dat politiek gezien zeer gevoelig ligt en leidt tot een forse lastenverzwaring voor huiseigenaren.

Als het aanbod van woningen niet groter wordt, dan worden huizen bij een grotere vraag alleen nog maar duurder. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is een manier om de stijging van de woningprijzen te dempen, zo stelt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw in De Telegraaf. De experts stellen voor om de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs af te bouwen, over een periode van vijftien jaar, om grote schokken te voorkomen.

Geld moet ‘terugvloeien naar de woningmarkt’

Het geld dat hiermee vrijkomt, kan worden gebruikt om de inkomstenbelasting te verlagen of infrastructuur aan te leggen in nieuwbouwwijken. De hypotheekrenteaftrek bedraagt nu jaarlijks zes miljard euro. Het demissionaire kabinet is op zoek naar meer investeringen in defensie. De experts menen echter dat het geld ‘terug moet vloeien naar de woningmarkt’. Ze pleiten ervoor om 1,5 miljard euro te blijven stoppen in tekorten op grondexploitaties van nieuwbouwplannen.

Wat is de hypotheekrenteaftrek precies?

De hypotheekrenteaftrek is een fiscale regeling die huiseigenaren in staat stelt om de rente die zij over hun hypotheek betalen, af te trekken van hun belastbaar inkomen. Daardoor betalen zij minder inkomstenbelasting. Het idee achter deze maatregel was ooit om het bezitten van een eigen woning te stimuleren, vooral onder starters. Maar in de praktijk profiteren vooral mensen met hoge inkomens en grote hypotheken daarvan. Zij betalen namelijk meer rente en zitten in een hogere belastingschijf. Dat verschil veroorzaakt scheefgroei, zo menen critici. Het drijft de huizenprijzen op en vergroot de kloof tussen huurders en kopers.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek zou de schatkist jaarlijks zo’n zes miljard euro extra opleveren. Dit geld hoeft niet automatisch terug te vloeien naar de woningmarkt. Woningmarktexperts vrezen dat de opbrengsten van het schrappen van deze fiscale regeling niet worden gebruikt voor betaalbare woningbouw, maar voor heel andere doeleinden, zoals het kopen van gevechtsvliegtuigen of het betalen van hoge salarissen. Hun oproep is daarom om die miljarden die vrijkomen, te gebruiken om de woningcrisis aan te pakken.

Totaalpakket aan maatregelen

Volgens De Zeeuw is het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek niet voldoende. Hij pleit voor een totaalpakket, wat een ‘totale reset’ van de woningmarkt betekent. Ook Box 3 – waaronder de inkomstenbelasting op vermogen valt, zoals spaargeld, beleggingen en tweede woningen – moet worden aangepakt.

