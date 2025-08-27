Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drijven expats de huizenprijzen op door belastingvoordeel?

De woningmarkt is al jaren oververhit en zowel een koop- als huurhuis vinden is een flinke kluif. En dan drijven expats de markt ook nog eens op, denkt men. Maar is dat eigenlijk wel zo?

EenVandaag zocht het uit.

Expats houden meer geld over door regeling

Door de zogenoemde expatregeling hebben buitenlandse werknemers een belastingvoordeel (zie kader). Daardoor houden ze (logischerwijs) meer geld over om een woning te huren of kopen.

💶 Wat is de expatregeling? De expatregeling is voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken en meer dan 46.660 euro per jaar verdienen. Zij kunnen onder voorwaarden vijf jaar lang belastingvrij een vergoeding krijgen. De vergoeding is volgens de website van de Rijksoverheid bedoeld voor kosten om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud. Buitenlandse werknemers kregen tot voor kort vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij. Sinds 1 januari 2024 krijgen expats stapsgewijs minder belastingvoordeel. De Tweede Kamer stemde in 2023 bijna unaniem om dat voordeel in te dammen. Dat belastingvoordeel is niet eerlijk geregeld tegenover Nederlandse inwoners, vinden tegenstanders. De verwachting is dat er door de versobering van de regeling minder kennismigranten naar ons land komen.

Onderzoeksbureau SEO rekende uit dat het landelijk effect relatief beperkt is. Op de huurmarkt kom je volgens econoom Albert Rutten uit op ongeveer 0,1 procent en op de koopmarkt zit je op 0,3 procent. Hij plaatst daar wel een kanttekening bij: het is een grove berekening. Een nauwkeurige berekening maken is lastiger, omdat de effecten van expats per regio verschillen.

Expats vooral in vijf steden

In Nederland wonen buitenlandse kenniswerkers vooral in de vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. In de hoofdstad zit je volgens Rutten op de huurmarkt met een effect van minimaal 0,9 procent tot meer dan 2 procent. En op de koopmarkt gaat het om een effect van tussen de 2 tot 5 procent.

Op sommige plekken wonen zelfs meer expats dan Nederlanders. Meerhoven is een wijk in Eindhoven die populair is bij buitenlandse kenniswerkers die werken bij ASML of op de High Tech Campus. Zó populair, dat er volgens makelaar Debbie Mels al ongeveer twee derde expats wonen tegenover een derde Nederlanders. En dat worden er waarschijnlijk nog meer. De komende jaren komen er 20.000 mensen bij ASML bij, en zij moeten straks ook allemaal ergens wonen.

Zij ziet in de praktijk dat expats meer kunnen bieden dan andere woningzoekers: zo’n 10.000 tot 20.000 euro meer dan een niet-expat. Door de expatregeling hebben ze meer financiële middelen.

Ook op de huurmarkt effect

Mathijs ten Broek, woordvoerder van de Woonbond, ziet in de praktijk dat de expats ook op de huurmarkt een prijsopdrijvend effect hebben. Hij hoort van woningzoekenden dat zij moeten concurreren met werknemers uit het buitenland.

Maar let wel: dat komt niet alleen door het belastingvoordeel voor expats. „Voor verhuurders is het aantrekkelijker om een expat voor een korte periode te huisvesten dan een lokale woningzoekende die gewoon een normaal vast contract wil met huurbescherming.”

