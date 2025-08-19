Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel minder studentenkamers in de aanbieding, dit kost zo’n kamer gemiddeld

Studenten die een kamer zoeken, hebben minder woonruimtes om uit te kiezen, ziet Kamernet. Volgens de grote zoekwebsite voor studentenkamers was het aanbod in de maanden april, mei en juni bijna 2 procent lager dan in dezelfde maanden vorig jaar.

Tussen de onderzochte studentensteden zijn wel verschillen te zien. In Haarlem daalde het aantal beschikbare kamers met 33 procent, in Amsterdam met bijna 27 procent en in Breda met ruim 25 procent. In Wageningen was juist een toename van ruim 28 procent te zien en in Maastricht groeide het aanbod met 26 procent.

Dit kosten studentenkamers gemiddeld

De gemiddelde kamer op Kamernet kost 601 euro per maand. Dat is vrijwel gelijk aan de huurprijs in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen vroegen verhuurders gemiddeld 598 euro voor een kamer. De prijs is wel gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal, toen mensen gemiddeld 683 euro kwijt waren aan een kamer.

Over studentenkamers schreef Metro eerder dit jaar dat ze over het algemeen klein, duur en schaars zijn.

Kamernet baseert zich op kamers en appartementen die via de site te huur aangeboden werden. Het totale aanbod van kamers op het platform nam af van 7381 in het tweede kwartaal van vorig jaar, naar 7238 in het tweede kwartaal van dit jaar.

In 2032 tekort van 42.000 kamers

Via Kamernet worden ook zelfstandige appartementen verhuurd, maar daar zijn ook veel andere platforms voor en de aantallen zijn kleiner. Op Kamernet was in de genoemde periode een afname van 20 procent in deze categorie, maar de vraag is wat dat precies betekent. Kamers van woningcorporaties zijn in het overzicht niet meegerekend.

Voor een landelijk beeld verwijst Kamernet naar de Landelijke monitor Studentenhuisvesting van 2024. Daarin werden ook enkele positieve ontwikkelingen genoemd, zoals tal van nieuwbouwplannen voor studentenwoningen. Volgens de prognoses uit dat rapport zal er in 2032 wel nog steeds een tekort zijn van ruim 42.000 studentenwoningen.

ANP

