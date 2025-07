Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel moet je in 2025 verdienen om een (gemiddeld) huis te kunnen kopen

Een eigen woning kopen blijft voor veel mensen een belangrijk doel. Maar in 2025 zijn de huizenprijzen opnieuw flink gestegen, en zijn de regels voor het verkrijgen van een hypotheek complexer geworden. Wat moet je nu écht verdienen om een huis te kunnen betalen? Met actuele cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nibud en de Rijksoverheid leggen we het stap voor stap uit.

We geven ook een aantal voorbeeldsituaties.

Wat kost een huis in 2025?

Een huis kopen is voor velen nu al onbetaalbaar. Het slechte nieuws is dat de huizenprijzen naar verwachting nog wel door gaan stijgen. Volgens het CBS was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning in juni 2025 474.234 euro. Dat is 9,3 procent meer dan in juni 2024, en ook vergeleken met de maand ervoor (mei) was er een stijging van 0,9 procent. Bovendien werden er in juni bijna 18.900 woningen verkocht, wat bijna 29 procent meer is dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.

In bovenstaande video is te zien dat het in Amsterdam nóg erger gesteld is met de huizenprijzen, je betaalt een hoop per vierkante meter.

Hoeveel moet je verdienen voor een gemiddeld woning?

Om te bepalen hoeveel je kunt lenen, gebruiken banken normen die jaarlijks worden vastgelegd door de overheid, op basis van advies van het Nibud. Het Nibud berekent daarvoor hoeveel geld huishoudens verantwoord kunnen besteden aan woonlasten. De overheid stelt vervolgens de formele hypotheeknormen vast. Banken zijn wettelijk verplicht zich hieraan te houden.

Voor een woning van gemiddeld 474.000 euro in 2025 heb je – afhankelijk van je situatie en rente – een bruto jaarinkomen van ongeveer 110.000 tot 125.000 euro nodig. Voor tweeverdieners komt dat bijvoorbeeld neer op inkomens van 60.000 en 50.000 euro. Alleenstaanden moeten dit bedrag volledig zelf verdienen en hebben doorgaans een stuk minder leencapaciteit.

Hoeveel eigen geld heb je nodig?

Ook in 2025 geldt dat je maximaal 100 procent van de woningwaarde mag lenen. Alle bijkomende kosten, zoals de kosten koper, moet je uit eigen zak betalen. Hieronder vallen onder meer de overdrachtsbelasting (tenzij je gebruik maakt van de startersvrijstelling), de notaris-, advies- en taxatiekosten en eventuele bouwkundige keuring of energielabel. Gemiddeld bedragen deze kosten zo’n 4 tot 6 procent van de koopsom, oftewel tussen de 20.000 en 28.000 euro bij een woning van 474.000 euro.

Duurzaamheid en energielabel

Nieuw sinds 2024 is dat banken rekening houden met het energielabel van de woning. Koop je een woning met een goed label (bijvoorbeeld A of A+), dan mag je extra lenen omdat de energielasten lager liggen. Voor woningen met een laag energielabel (E t/m G) mag je juist minder lenen, of gelden er strengere voorwaarden.

Voorbeeldsituaties

Metro maakte diverse berekeningen, op basis van de websites van hypotheekverstrekkers als ING en Rabobank.

Alleenstaande starter

Met een jaarinkomen van 40.000 euro, kun je maximaal 181.394 aan hypotheek krijgen. De rest zou je dan moeten financieren met bijvoorbeeld eigen vermogen.

Tweeverdieners:

Verdienen jij en je partner samen 90.000 euro, dan kunnen jullie een hypotheek afsluiten van maximaal 424.173 euro.

Gezin in de Randstad

In de Randstad zijn woningen aanzienlijk duurder. Voor een woning van 600.000 euro of meer is een gezinsinkomen van minimaal 145.000 euro bruto vereist. Ook moet je rekenen op ten minste 30.000 euro aan eigen middelen. NHG is hier niet van toepassing.

Vraagprijzen vaker bijgesteld

In het tweede kwartaal van 2025 werd bij 10,4 procent van de woningen de vraagprijs verlaagd na eerder hoger op de markt te zijn gezet. Dat duidt erop dat verkopers soms te hoog inzetten en hun verwachtingen moeten bijstellen. Voor kopers kan dit onderhandelingsruimte geven. Toch blijft het tekort op de woningmarkt bestaan.

