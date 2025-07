Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je hypotheek verhogen om je kinderen te helpen: steeds meer ouders doen het

De woningmarkt zit op slot, jongeren wonen steeds langer thuis. Steeds vaker kiezen ouders ervoor om hun eigen hypotheek te verhogen om hun kinderen financieel te steunen bij het kopen van een woning.

Een koophuis is voor veel jonge mensen onbetaalbaar. Uit cijfers van De Hypotheekshop blijkt dat het aandeel hypotheekaanvragen waarbij ouders hun hypotheek verhogen om hun kinderen te helpen, is gestegen van 16 procent in 2020 naar (naar verwachting) 34 procent in 2025. Vooral in drukke woningmarkten zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem komt deze trend veel voor, schrijft RTL Nieuws.

Wat betekent het verhogen van de hypotheek?

Bij deze aanpak verhogen ouders hun eigen hypotheek bij de bank. Met het extra geleende geld ondersteunen ze hun kinderen bijvoorbeeld door het geld te schenken of tijdelijk te lenen. Dit kan de kinderen helpen om bijvoorbeeld het eigen vermogen te vergroten of een deel van de woningprijs te financieren.

Veel jongeren wonen tegenwoordig langer thuis bij hun ouders. De huizenprijzen zijn hoog, woningen zijn schaars en het is voor starters steeds lastiger om een eigen woning te vinden. Daardoor blijft het kopen van een huis voor veel jonge mensen een flinke uitdaging. Je ziet dan ook dat mensen op zoek gaan naar creatieve manieren om toch ergens te kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een woning, wat ook sterk in opkomst is.

Om hun kinderen te helpen, kiezen steeds meer ouders ervoor om hun eigen hypotheek te verhogen en zo extra geld vrij te maken voor de aankoop van een woning.

Verschil met een familiehypotheek

Belangrijk om te weten: dit is niet hetzelfde als een familiehypotheek. Een familiehypotheek is een formele lening van ouders aan kinderen, waarbij zij zelf geld uit eigen middelen lenen en onderling duidelijke afspraken maken over rente, looptijd en aflossing. Deze lening wordt vaak vastgelegd bij de notaris en kan fiscaal voordelig zijn, mits alles goed geregeld is.

Bij het verhogen van de hypotheek door ouders gebeurt het verstrekken van geld via een banklening die de ouders aangaan. De extra hypotheekschuld staat dus op naam van de ouders, niet van de kinderen. Het geld wordt vervolgens doorgegeven aan de kinderen, bijvoorbeeld als schenking of lening, maar die afspraken zijn minder formeel geregeld dan bij een familiehypotheek.

Waarom kiezen ouders hiervoor?

De huizenprijzen zijn hoog, en het is voor starters lastig om zonder hulp een woning te kopen. Door de hypotheek te verhogen en zo extra geld vrij te maken, kunnen ouders hun kinderen financieel steunen bij de aankoop van een huis. Vaak combineren ze dit met belastingvrije schenkingen, om het financieel haalbaar te maken.

Waar moet je op letten?

Hoewel deze vorm van hulp aantrekkelijk kan zijn, is het belangrijk dat ouders en kinderen duidelijke afspraken maken. Zeker omdat de hypotheekschuld op naam van de ouders staat, kan dit financiële risico’s met zich meebrengen. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een financieel expert of notaris.

Het gevolg van deze groeiende trend is dat starters zonder financiële steun van ouders het nog lastiger krijgen om een huis te kopen. Dit vergroot de ongelijkheid op de woningmarkt en maakt het voor sommige groepen moeilijker om toegang te krijgen tot een eigen woning.

