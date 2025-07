Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder mensen met hypotheekachterstand, zoveel zijn het er

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek daalt verder. Dat meldt de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

In juni dit jaar liepen volgens het BKR ongeveer 30.000 Nederlanders minimaal drie maanden achter met hun maandelijkse hypotheekbetalingen, tegenover bijna 35.000 een jaar eerder.

Daling mensen hypotheekachterstand

Deze trend is al sinds 2015 merkbaar. Volgens de stichting komen er sinds 2017 ook elk jaar minder mensen met een betalingsachterstand bij dan er uitstromen. „De daling wijst op een structurele verbetering van het betaalgedrag.” Het aantal hypotheekachterstanden daalde onder alle leeftijdsgroepen. De meeste komen nog altijd voor bij mensen tussen de 41 en 60 jaar, die volgens BKR ook vaak de grootste hypotheekverplichtingen hebben.

BKR benadrukt dat er nog steeds een constante aanwas is van mensen die een hypotheekachterstand oplopen, vaak door een scheiding, het verliezen van een baan of ziekte. Een kwart van alle achterstanden is binnen twee jaar verholpen, ruim een derde kampt er tien jaar of langer mee.

🏠 Hoeveel moet je in 2025 verdienen om een huis te kunnen kopen? Voor een woning van gemiddeld 474.000 euro in 2025 heb je – afhankelijk van je situatie en rente – een bruto jaarinkomen van ongeveer 110.000 tot 125.000 euro nodig. Daar komen nog kosten bij die je uit eigen zak moet betalen, zoals kosten koper. Gemiddeld bedragen deze kosten zo’n 4 tot 6 procent van de koopsom, oftewel tussen de 20.000 en 28.000 euro bij een woning van 474.000 euro. De verwachting is dat de huizenprijzen nog wel door gaan stijgen.

Restschuld neemt af

Ook het aantal mensen met een restschuld op hun hypotheek nam de afgelopen jaren flink af. Sinds 2021 is het aantal mensen met een restschuld op hun hypotheek gedaald van 19.600 naar 11.600 euro in 2025. Veel van die schulden zijn ontstaan na gedwongen verkoop tijdens of in de jaren na de kredietcrisis, legt BKR uit.

Het aantal hypotheken op niet-eigen woningen, zoals beleggingspanden en tweede huizen, nam dit jaar verder licht af. Het aantal hypotheken die onder deze categorie vallen, daalde van ongeveer 36.600 in 2024 naar 34.600 in 2025. Het aantal personen met een dergelijke hypotheek nam in dezelfde periode af van 28.500 naar 27.100. Na een eerdere piek lijken „strengere regelgeving en aangepaste fiscale behandeling bij te dragen aan deze afname”, stelt de stichting.

Volgens de stichting zijn er grote regionale verschillen. In gemeenten als Lelystad, Kerkrade en Pekela komt relatief vaak een hypotheekachterstand voor. In gemeenten als Rozendaal, Oostzaan en Bunnik is dit juist nauwelijks het geval. De groep mensen die al jarenlang met een restschuld kampt is vaak geconcentreerd in specifieke regio’s, zoals Zuid-Limburg, Oost-Groningen en regio Rotterdam.

Meer hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In Europese context doet Nederland het relatief goed, stelt BKR. Dat komt onder meer door tijdige signalering, effectieve hulptrajecten en een relatief stabiele woningmarkt.

In de eerste helft van 2025 zijn bovendien meer hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een vangnet bij de hypotheek waarmee huizenkopers minder financieel risico lopen. De NGH-grens werd dit jaar verhoogd naar 450.000 euro. De NHG-premie daalde bovendien van 0,6 procent naar 0,4 procent van het hypotheekbedrag.

Het aantal garanties steeg volgens organisatie NHG met bijna een vijfde vergeleken met vorig jaar. De toename van het aantal garanties verklaart NHG door een toenemend aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en het grote aantal woningen dat door beleggers wordt verkocht. Dat laatste gaat om een verschuiving van relatief betaalbare woningen van de huur- naar de koopsector.

Vorige Volgende

Reacties