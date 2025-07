Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huurmarkt oververhit: huurwoning kost in vrije sector 1830 euro per maand

Wonen in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. De vrije huursector, bedoeld voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, is oververhit. Je betaalt maandelijks gemiddeld 1830 euro aan huur. En daar worden hoge eisen aan gesteld. Zo moet je een brutosalaris van zo’n 5490 euro per maand verdienen.

Volgens nieuwe cijfers van woningplatform Pararius is het aanbod aan huurwoningen in de vrije sector flink afgenomen, terwijl de gemiddelde maandhuur inmiddels is opgelopen naar 1830 euro. Ook de inkomenseisen zijn flink toegenomen. Om die huur te kunnen ophoesten, heb je een flink salaris nodig: zo’n 5490 euro bruto per maand. Dat is bijna 800 euro meer dan een jaar geleden en bijna twee keer het modale inkomen.

Salaris dat nodig is voor huurwoning

Voor veel mensen met een modaal of net iets hoger inkomen is de situatie op de woningmarkt totaal uitzichtloos. Ze verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen de vrije sector nauwelijks betalen.

De zogenoemde ‘drie-keer-huur-regel’ die veel verhuurders hanteren (waarbij je bruto maandsalaris minimaal drie keer de huur moet zijn), zorgt ervoor dat je dus bijna 5500 euro per maand moet verdienen om in aanmerking te komen voor een doorsnee huurwoning. Dus geen luxe penthouse, maar een normale woning.

Stijgende huren in heel Nederland

Waar is wonen het duurst? Hoewel Amsterdam traditioneel de duurste stad is om te huren, met een gemiddelde huurprijs van 27,91 euro per vierkante meter, zijn het dit jaar juist de kleinere steden waar de huurprijzen het hardst stijgen. In Roermond gingen de huren met ruim 28 procent omhoog, terwijl ook plaatsen als Hoorn, Leeuwarden en Bussum meer dan 20 procent duurder zijn geworden ten opzichte van vorig jaar.

Niet overal stijgen de prijzen: in Hoofddorp daalden de gemiddelde huurprijzen juist met 7,4 procent. Toch is dat een uitzondering. In de meeste steden blijven de prijzen stijgen. Vooral in populaire regio’s is het aanbod zó schaars, dat er gemiddeld 57 mensen reageren op één woning. De kans dat je er tussenkomt is dus klein. En als het lukt, betaal je de hoofdprijs.

Pararius slaat alarm

Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, is de vrije sector „volledig vastgelopen”. Dat zegt hij in de Telegraaf. Er wordt te weinig bijgebouwd, zeker in het middenhuursegment. Daardoor ontstaat een steeds grotere groep Nederlanders die tussen wal en schip valt: zij verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig om een huurwoning in de vrije sector te bekostigen.

De oplossing ligt volgens De Groot in meer nieuwbouw, vooral gericht op betaalbare huurwoningen voor middeninkomens. Tegelijkertijd pleit hij ervoor om regels rond betaalbaarheid aan te scherpen. Denk bijvoorbeeld aan het verruimen van inkomensgrenzen voor huursubsidie. Daarnaast zou er volgens experts meer moeten worden ingezet op regionale spreiding van woningbouw, zodat niet alleen de Randstad alle groei moet opvangen.

Wat kun je als huurder zelf doen?

Hoewel je als huurder weinig invloed hebt op de markt, zijn er toch een paar dingen die je kunt proberen. Zo kan het helpen om niet alleen in de grote steden naar woonruimte te zoeken, maar ook in omliggende gemeenten waar de prijzen (iets) lager liggen. Let daarnaast goed op de kleine lettertjes. Is de huur inclusief gas, water en licht? Wat is inbegrepen bij de huur? Zijn er bijkomende kosten? En in sommige gevallen is de huurprijs nog onderhandelbaar, vooral bij woningen die langer leegstaan.

Ook is het verstandig om te kijken naar alternatieven buiten de vrije sector: in sommige gemeenten worden tijdelijke of gesubsidieerde huurprojecten aangeboden. Kijk ook naar andere oplossingen. Soms blijkt een koopwoning met hulp van ouders of starterslening, op termijn goedkoper dan huren.

Reacties