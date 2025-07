Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor deel huiseigenaren loopt hypotheekrenteaftrek af, maar niet iedereen weet dit

Voor een groot deel van de huiseigenaren loopt de hypotheekrenteaftrek bijna af, maar hier is nog veel onduidelijkheid over. Veel mensen weten niet hoe dit precies zit en de Belastingdienst heeft dit volgens experts niet goed vastgelegd.

Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Vereniging Eigen Huis in het Algemeen Dagblad.

Einddatum hypotheekrenteaftrek onzeker

Sinds 2001 is de hypotheekrente maximaal dertig jaar aftrekbaar. Als je al dertig jaar in hetzelfde woont, weet je wat de einddatum is. Maar voor wie in de tussentijd is verhuisd, is het een stuk onoverzichtelijker. De zorg is dat veel mensen niet goed weten hoe het precies zit.

🏠 Wat is de hypotheekrenteaftrek? Hypotheekrenteaftrek houdt in dat je minder belasting hoeft te betalen als je een eigen huis hebt en rente betaalt over je hypotheek. Je mag die rente aftrekken van je inkomen, waardoor je minder belasting betaalt. Hypotheekrente is het bedrag aan rente dat je betaalt over het geld dat je hebt geleend om een huis te kopen. Stel: je leent 200.000 euro met een rente van 3 procent, dan betaal je jaarlijks 6000 euro aan rente. Deze rente betaal je naast het aflossen van de lening zelf. Het is een extra kostenpost bovenop het bedrag dat je daadwerkelijk hebt geleend. De hypotheekrenteaftrek is een regeling waarbij je de rente die je betaalt over je hypotheek mag aftrekken van je belastbaar inkomen.

NVM Wonen-voorzitter Lana Gerssen zegt tegen de krant niemand straks nog weet „welk deel nog wel renteaftrek geldt en op welk deel niet”. ”Volgens Nico Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis heeft niemand bijgehouden hoe het precies zit. „De Belastingdienst heeft dit ook niet goed vastgelegd.”

Ministerie van Financiën op de hoogten

Volgens hypotheekadviseur Rob Vermeulen weet niet iedereen dat je bij de aankoop van een nieuw huis de lening en de hypotheekrente niet opnieuw over dertig jaar kunt spreiden. Zelf stelt hij het goed vast te leggen, maar hij vraagt zich of de Belastingdienst die administratie op orde heeft.

Het ministerie van Financiën is op de hoogte van het probleem, laten zij weten aan het AD. „In 2031 verstrijkt de eerste dertigjaarstermijn voor leningen die zijn afgesloten voor 2001, de Belastingdienst beschikt echter niet over de benodigde informatie om belastingplichtigen hierop te controleren” zei demissionair staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst).

