Belastingvrij sparen voor je eerste huis: dat moet kunnen, vindt de VVD

Starters moeten meer ruimte krijgen om belastingvrij te sparen voor hun eerste koopwoning. Ook ouders moeten hun kinderen weer financieel mogen steunen bij de aankoop van een huis. Dat staat in het nieuwe woonplan van de VVD.

Voor veel starters is een koopwoning onbereikbaar geworden. De huizenprijzen zijn zo hoog dat een gezamenlijk inkomen van rond de 90.000 euro nodig is om een hypotheek te krijgen. Met een reeks nieuwe plannen wil de VVD starters weer perspectief bieden.

Sparen voor een huis zonder belasting te betalen

Een van de belangrijkste voorstellen van de VVD is dat starters tot 75.000 euro belastingvrij mogen sparen voor de aankoop van een woning. Dat bedrag moet apart op een spaarrekening komen te staan en mag alleen gebruikt worden voor het kopen van een huis. In het huidige systeem is spaargeld tot 57.684 euro vrijgesteld van belasting, maar volgens de VVD is dat niet genoeg om de huizenmarkt toegankelijk te maken voor jonge kopers.

Ook kijkt de partij naar onze oosterburen, waar zo’n spaarsysteem al bestaat en goed functioneert. Door spaargeld apart te zetten, kunnen starters hun kansen vergroten zonder dat de belastingdienst meeleest.

Welkome plannen voor Nederlanders dus, gezien 1 op de 6 mensen structureel (spaar)geld tekort komt, zo schreef Metro eerder.

Schenking van ouders

Naast sparen wil de VVD het voor ouders opnieuw mogelijk maken hun kinderen belastingvrij te helpen bij de aankoop van een huis. De ‘jubelton’, waarmee ouders tot 100.000 euro mochten schenken, is sinds vorig jaar afgeschaft. Dat bedrag zorgde volgens critici voor hogere huizenprijzen.

Maar er bestaat nog steeds een regeling: ouders mogen hun kinderen eenmalig maximaal 32.195 euro belastingvrij schenken voor de aankoop van een eigen woning. De VVD wil deze mogelijkheid in stand houden en noemt als richtlijn een schenking van zo’n 30.000 euro: ongeveer gelijk aan de kosten koper van een gemiddeld huis. Zo blijft de hulp mogelijk zonder de markt verder op te jagen. Het idee is dat dit bedrag het verschil kan maken voor starters die nét te weinig spaargeld hebben om een hypotheek rond te krijgen.

Metro schreef gisteren over wat ouders hun kinderen nu mogen schenken voor de aankoop van een huis, en welke voorwaarden daar aan hangen.

Starters moeten meer sparen en meer kansen krijgen

Verder pleit de partij voor het uitbreiden van het Fonds Nationaal Betaalbare Koopwoningen. Dat fonds vergoedt een deel van de aankoopprijs van een woning voor starters. Op dit moment kunnen maar zo’n 1500 mensen hiervan gebruikmaken. Dat moeten er volgens de VVD veel meer worden, met miljarden euro’s extra vanuit bijvoorbeeld pensioenfondsen of de Nationale Hypotheek Garantie. Wie meer gaat verdienen of zijn huis verkoopt, betaalt het geleende bedrag terug.

Daarnaast stelt de VVD voor om voor starters een speciale hypotheek in te voeren met een looptijd van veertig jaar. Door die langere aflossing blijven de maandlasten laag, wat starters kan helpen om toch een woning te kopen, zonder dat banken extra risico lopen.

Meer kopen, minder huren

Met dit woonplan wil de VVD vooral bevorderen dat mensen niet noodgedwongen blijven huren, maar iets kunnen opbouwen voor de toekomst. Of de plannen werkelijkheid worden, hangt af van de kabinetsformatie na de verkiezingen. Maar dat starters beter geholpen moeten worden, daar lijkt iedereen het inmiddels wel over eens.

