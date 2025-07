Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bankgegevens delen vóór het bezichtigen van een huurwoning: mag dat wel?

Steeds vaker krijgen woningzoekenden al bij het eerste contact met een verhuurmakelaar een opmerkelijk verzoek: „Kunt u even uw bankgegevens delen?” Voor je überhaupt de kans krijgt om een huurhuis van binnen te zien, moet je soms al met je hele financiële hebben en houwen op de proppen komen. Is dat eigenlijk wel toegestaan?

Wie tegenwoordig op zoek is naar een huurwoning, merkt het al snel: verhuurmakelaars willen steeds meer informatie zien. Niet pas als je een woning toegewezen krijgt, maar al in de aanmeldfase. Denk aan loonstrookjes, bankafschriften en in sommige gevallen zelfs een directe koppeling met je bankrekening via een datadelers-app.

Inzicht in inkomsten en uitgaven

Die bankkoppeling geeft verhuurders inzicht in je inkomsten en uitgaven. Een flinke kijk achter de schermen, dus. En dat terwijl je eigenlijk nog nauwelijks met elkaar te maken hebt. Volgens makelaars is dit vooral bedoeld om fraude te voorkomen, omdat documenten als loonstroken relatief eenvoudig te vervalsen zouden zijn. Hoewel makelaars aangeven met de koppeling niet alles te kunnen zien en uitsluitend testen op fraude, roept het toch veel vragen op over privacy.

Klachten delen bankgegevens nemen toe

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de privacywet, ziet het aantal meldingen over deze praktijken toenemen. Dit jaar kwamen er al vijftig klachten binnen van mensen die zich onder druk gezet voelden om vergaande privé-informatie te delen voordat ze überhaupt op bezichtiging mochten komen.

Volgens de AP is het niet zomaar toegestaan om dit soort gegevens op te vragen. Er moet een duidelijke en noodzakelijke reden zijn, en in de praktijk ontbreekt die vaak, of wordt die niet goed uitgelegd aan de woningzoekende.

Wat in ieder geval niet te zien is via de bankkoppeling, is de tijdelijke stijging van de huurtoeslag. Vorige maand werd bekend dat dit plan van de PVV niet doorgaat.

Mag dit eigenlijk?

De woningnood speelt makelaars en verhuurders in de kaart. Omdat er op elke woning tientallen reacties binnenkomen, heeft de huurder weinig onderhandelingsruimte. Wie weigert een bankkoppeling te maken, loopt simpelweg meer kans om achter het net te vissen.

Dat voelt oneerlijk, zeker als je je bedenkt dat niet alle makelaars dit doen. Is het delen van je bankgegevens dan wel echt nodig? Daarnaast roept het de vraag op: mag dit eigenlijk? Het antwoord ligt ergens in het midden. Makelaars mogen onder voorwaarden vragen om financiële gegevens, zoals loonstroken of bankafschriften, om te beoordelen of je de huur kunt betalen. Maar dat mag pas in een later stadium, bijvoorbeeld als je in aanmerking komt voor de woning. Het preventief verzamelen van gevoelige data voordat je überhaupt iets mag bezichtigen, gaat volgens de AP te ver.

Transparantie gevraagd

Het lastige is: veel woningzoekenden weten niet precies wat er met hun gegevens gebeurt. Welke informatie wordt er opgeslagen, wie heeft er toegang tot, en hoe lang blijft die beschikbaar? Zolang dat onduidelijk blijft, houden veel mensen een ongemakkelijk gevoel over aan het delen van hun financiële gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens pleit dan ook voor een betere balans. Want ja, fraude voorkomen is belangrijk. Maar dat mag niet betekenen dat huurders hun privacy volledig moeten inleveren, alleen maar om een woning van binnen te mogen zien.

Benieuwd waar je wel en niet op beoordeeld mag worden bij het zoeken van een huurwoning? Metro zocht het voor je uit.

