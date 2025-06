Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een huis kopen met een vriend(in): slim idee of juist risicovol?

De woningmarkt is zwaar overspannen. Vooral starters en alleenstaanden krijgen steeds vaker nul op het rekest als ze zelfstandig willen kopen. Niet gek dus dat steeds meer mensen op zoek gaan naar oplossingen en bijvoorbeeld een huis kopen met een vriend of kennis. Samen een huis kopen is al lang niet meer voorbehouden aan stellen. Maar hoe verstandig is het eigenlijk om je spaargeld, hypotheek en woonruimte te delen met iemand met wie je (nog) geen levensplan hebt?

De belangrijkste reden waarom mensen samen een huis kopen, is simpel: de crisis op de woningmarkt. Volgens het CBS zijn de huizenprijzen tussen 2013 en 2023 met ruim 60 procent gestegen. Tegelijkertijd zijn de lonen lang niet in hetzelfde tempo meegegroeid.

Hypotheek is bijna onbereikbaar voor eenverdiener

Wie in z’n eentje een huis wil kopen, komt vaak niet verder dan een klein appartement – als dat al haalbaar is. Zeker als alleenverdiener is een hypotheek vrijwel onbereikbaar: inmiddels moet je zo’n twee keer modaal verdienen om een huis te kunnen kopen. Vooral voor jongeren is het pittig. Metro schreef onlangs dat bijna de helft van hun inkomen opgaat aan woonlasten.

Tekort aan betaalbare woningen, vooral in steden

Volgens de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) hebben starters het extra moeilijk, vooral in stedelijke gebieden. Niet alleen door de hoge huizenprijzen, maar ook door het tekort aan betaalbare woningen. En op de huurmarkt is het al niet veel beter. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, en wie via de sociale sector wil huren, staat vaak jarenlang op een wachtlijst.

In die context is het niet gek dat steeds meer mensen zeggen: ‘Waarom zouden we het niet gewoon samen doen?’ Door met z’n tweeën te kopen, kun je een hogere hypotheek krijgen, betere woningen bekijken en de vaste lasten delen. In een reportage van de NOS uit 2023 wordt dit fenomeen steeds vaker geschetst als ‘de enige realistische manier’ om nog een huis te bemachtigen voor jonge mensen zonder rijke ouders.

Voordelen van een huis kopen met een vriend

Samen met een vriend of vriendin een huis kopen kan praktisch gezien heel aantrekkelijk zijn. Je komt met z’n tweeën in aanmerking voor een hogere hypotheek, waardoor je in een andere prijsklasse kunt zoeken. Ook de maandlasten zijn vaak lager, omdat je die deelt. Denk aan de hypotheek zelf, maar ook aan energiekosten, onderhoud en belastingen.

Daarnaast biedt het een alternatief voor mensen die bewust single zijn of zich niet willen vastleggen in een relatie, maar wel behoefte hebben aan stabiliteit en een eigen plek. Voor veel mensen voelt dit als een vorm van volwassen onafhankelijkheid: je hoeft niet per se een partner te hebben om een huis te kopen.

Maar… er kleven ook risico’s aan

Toch is het goed om te realiseren dat samen een huis kopen niet alleen maar voordelen heeft. Het is toch een serieuze financiële en juridische verbintenis die je aangaat En daar komt wel wat bij kijken. Anders dan bij een huurwoning, zit je bij een koophuis echt aan elkaar vast. Met alle gevolgen van dien, mocht iemand willen vertrekken.

Stel: je mede-eigenaar krijgt een relatie, wil verhuizen voor werk of wil een huis voor zichzelf. Dan moet het huis mogelijk verkocht worden, of moet jij de ander uitkopen – iets wat lang niet altijd lukt. Ook mensen in een relatie lopen dat risico overigens: veel stellen hebben geen afspraken gemaakt over wat te doen met de hypotheek in geval van een scheiding.

Daarnaast ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Dat betekent dat als jouw huisgenoot en mede-koper zijn of haar deel niet meer kan betalen, de bank alsnog bij jou aanklopt voor de rest van de hypotheekschuld. Zelfs als jij jouw deel altijd netjes betaald hebt. Ook als één van de twee werkloos raakt, langdurig ziek wordt of schulden maakt, kunnen er financiële problemen ontstaan die beide partijen raken. En daar zit dus het addertje onder het gras.

Maak vooraf goede afspraken

Daarom is het cruciaal om vooraf goede afspraken te maken. De Vereniging Eigen Huis raadt aan om altijd een samenlevingscontract of een zogenaamd co-wooncontract op te stellen. Daarin leg je vast wie welk deel betaalt, hoe de eigendomsverhouding ligt (bijvoorbeeld 50/50 of 60/40), wat er gebeurt als één van de twee wil vertrekken of het huis verkocht moet worden. Een notaris kan helpen om deze afspraken juridisch te laten vastleggen in de leveringsakte of via een aanvullende overeenkomst.

Het nieuwe samenwonen?

Deze woonvorm is in zekere zin het ‘nieuwe samenwonen’. Waar samenwonen in een koophuis vroeger automatisch betekende dat je een relatie had, gaat het hier om een praktische vorm van wonen. Vriendschap, vertrouwen en duidelijke afspraken vormen de basis, in plaats van liefde en romantiek. Volgens een NOS-artikel uit 2023 kiezen zelfs kennissen of collega’s er steeds vaker voor om samen iets te kopen. Soms kennen ze elkaar via via, soms zijn het mensen die elkaar pas kort kennen, maar wel een vergelijkbare levensfase of woonwens hebben.

Dat vraagt natuurlijk wel om openheid. Je moet het niet alleen hebben over de kleur van de muur of wie welke kamer krijgt, maar ook over lastige onderwerpen: wat als het misgaat? Wat als iemand zijn baan verliest? Of als één van jullie tóch ineens wil emigreren?

Nieuwe vorm van ‘samenwonen’, maar niet zonder risico

Samen een huis kopen met een vriend(in) of kennis kan een slimme manier zijn om de woningmarkt te betreden, zeker in een tijd waarin woningen schaars en duur zijn. Maar het brengt ook verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee.

Kortom: samen een huis kopen kan werken, maar het is wel belangrijk dat je vooraf heldere afspraken maakt. Doe je dat goed, dan kun je samen iets moois opbouwen. Maar zonder voorbereiding kan het juist voor stress en conflicten zorgen.

