Rentevaste periodes lopen af: ‘Maandlasten met 100 euro omhoog’

De rentevaste periodes lopen binnenkort af voor mensen die hun hypotheek tussen 2015 en 2021 onder een historisch lage rente voor tien jaar (of minder) afsloten. Hierdoor stijgen de bruto maandlasten voor deze huiseigenaren gemiddeld met bijna 100 euro.

Recent onderzoek van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijst uit dat steeds meer huiseigenaren zich zorgen maken over de betaalbaarheid van hun maandlasten, onder meer door het aflopen van rentevaste periodes.

Eerder zette Metro zet de belangrijkste veranderingen in wet- en regelgeving rondom hypotheken op een rijtje.

🏠 Wat is een rentevaste periode? Een rentevaste periode is een periode dat de rente voor jou gelijk blijft, zelfs als de rente op de markt stijgt. Er zijn verschillende rentevaste perioden, zoals 1, 5, 10 of 20 jaar. De rente is bij een lange rentevaste periode hoger dan een korte rentevaste periode. Het is dus doorgaans duurder, maar wel veiliger. Volgens een hypotheekexpert is een rentevasteperiode langer dan 10 jaar voor starters een betere keuze.

Hypotheekrente ruim een procent hoger

De hypotheekrente ligt inmiddels ruim een procent hoger dan toen deze mensen hun hypotheek afsloten. Wie in 2015 een gemiddelde hypotheek afsloot en deze 10 jaar vastzette, betaalde een krappe 800 euro per maand, bruto. Op dit moment zit de voordeligste bank, HollandWoont, volgens hypotheekadviseur Frits op 3,44 procent rente voor 10 jaar vast. Dat is een maandlast van 900 euro.

„Veel mensen weten niet dat ze bij het aflopen van de rentevaste periode zonder boeterente kunnen overstappen naar een goedkopere aanbieder”, tipt Thomas de Leeuw van hypotheekadviseur Frits. „Je krijgt van je bank een voorstel om de rente te verlengen. Je kunt dat accepteren, maar het is verstandig eerst te vergelijken of overstappen naar een andere aanbieder loont.”

Volgens De Leeuw zijn de verschillen in rentes tussen aanbieders groot. Bij de duurste bank is de rente momenteel 4,20 procent. Dat zijn maandlasten van 950 euro, 50 euro meer dan de goedkoopste optie. Het aantal hypotheekaanbieders is toegenomen sinds 2015, verklaart De Leeuw de verschillen.

Bewuste keuzes

Tot slot raadt hij aan je goed voor te bereiden. „Meer inzicht en bewuste keuzes helpen om de woonlasten behapbaar te houden, juist nu bij veel huishoudens de bestaanszekerheid een grote zorg is. Zonder die bewustwording is de kans groot dat mensen onnodig veel blijven betalen en hun financiële buffer verdwijnt.”

