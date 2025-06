Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 5 procent omhoog

De gemiddelde WOZ-waarde van Nederlandse woningen is dit jaar met 5 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek. Daarmee ligt de gemiddelde WOZ-waarde van een woning op 398.000 euro. Hoewel de WOZ-waarde dit jaar harder is gestegen dan in 2024, ligt die stijging alsnog een stuk lager dan in de jaren daarvoor.

In 2024 steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 3,3 procent naar 379.00 euro. In 2023 ging de WOZ-waarde met een historische 17,8 procent omhoog. Ook in de jaren daarvoor steeg de WOZ-waarde harder dan dit jaar. De laatste keer de dat de gemiddelde WOZ-waarde daalde, was zo’n tien jaar geleden. Dat gebeurde in de nasleep van de financiële crisis.

WOZ-waarde schatting voorgaande jaar

Begrippen als WOZ-waarde en ander woningmarktjargon, zette Metro onlangs nog voor je op een rij. De WOZ-waarde is het bedrag dat de gemeente denkt dat je huis waard is. De WOZ-waarde is dus een schatting van wat je huis waard is op 1 januari van het voorgaande jaar, in dit geval dus op 1 januari 2024. Deze waarde bepaalt hoeveel belasting je moet betalen, bijvoorbeeld aan de gemeente, Belastingdienst en waterschappen.

Bij huurwoningen telt de WOZ-waarde mee in het puntensysteem dat bepaalt hoeveel huur er gevraagd mag worden. Daarom heeft de stijging van de WOZ-waarde gevolgen voor zowel huurders als woningeigenaren.

Leidschendam-Voorburg hoogste stijging

De WOZ-waarde steeg het hardst in gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar steeg de waarde fors, met 14,1 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar 444.000 euro per woning. In Wierden en Eersel daalde de WOZ-waarde het hardst met een daling van 1,4 procent. In Wierden zakte de WOZ-waarde naar 411.000 euro in Wierden en 478.000 euro in Eersel.

Op provinciaal niveau ligt de grootste stijging van de WOZ-waarde in Limburg. Daar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 7,6 procent tot 312.000 euro. De provincies Noord-Holland en Overijssel zagen de laagste stijging van de WOZ-waarde. Daar groeide de gemiddelde waarde met 4,1 procent. Veranderingen in de woningvoorraad, zoals sloop en nieuwbouw, kunnen een groot effect hebben op de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente.

