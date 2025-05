Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren in de knel: bijna helft van hun inkomen gaat op aan woonlasten

Nederlandse jongeren onder de 34 jaar komen financieel steeds meer onder druk te staan door torenhoge woonlasten. Uit recent onderzoek van ING blijkt dat jongeren met een particuliere huurwoning gemiddeld 46 procent van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Dat is een forse stijging ten opzichte van tien jaar geleden, toen dit nog 39 procent was.

De gemiddelde maandelijkse woonuitgaven voor jongeren in de particuliere huursector bedragen inmiddels 1185 euro. Dit bedrag omvat niet alleen de kale huur, maar ook kosten voor energie, water en gemeentelijke belastingen.

Woonlasten zijn fors

Zelfs na aftrek van eventuele huurtoeslag blijft het bedrag fors. Ruim een derde van de jonge huishoudens (38 procent) bevindt zich in deze situatie. Tien jaar geleden was dit 24 procent. En dat is niet zonder gevolgen. Het leidt tot minder geld voor sparen, ontspanning of het opbouwen van een buffer. Voor sommige jongeren betekent het zelfs dat zij een gezinsleven of carrièrestap uitstellen.

Beperkt aanbod sociale huurwoningen

De oorzaak van de hoge woonlasten ligt deels bij het beperkte aanbod aan sociale huurwoningen. Sinds 2015 is het aantal corporatiewoningen slechts met 0,7 procent gegroeid, terwijl het aantal woningzoekenden met 10 procent is toegenomen. De wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn daardoor alleen maar langer geworden.

Een koopwoning is al helemaal onhaalbaar voor veel jongeren. Startersinkomens zijn simpelweg te laag in verhouding tot de huizenprijzen. Ook maken strenge hypotheekregels het moeilijk om hun woning te financieren. Ze zijn dan aangewezen op de private markt, wat tegelijk de duurste optie is. De huizenprijzen zijn dan ook flink gestegen. Tegelijk is het niet zo dat huiseigenaren het makkelijk hebben. Integendeel: Metro berichtte eind vorig jaar dat ook zij problemen verwachten met het betalen van de woonlasten.

Private woningmarkt onder druk

Maar ook de private huurmarkt staat druk. Nieuwe regelgeving maakt het voor particuliere verhuurders minder aantrekkelijk om woningen te verhuren, waardoor steeds meer panden worden verkocht. Minder aanbod betekent hogere prijzen, en dus nog meer druk op jongeren die al moeilijk rondkomen.

Jongeren met een koopwoning of sociale huurwoning zijn maandelijks aanzienlijk minder kwijt. Huiseigenaren onder de 34 jaar besteden gemiddeld 28 procent van hun inkomen aan woonlasten; huurders in de corporatiesector 31 procent.

Kloof met oudere generaties

De woonproblematiek onder jongeren is een groeiend maatschappelijk probleem. En het vergroot ook de kloof tussen ouderen en jongeren. Terwijl oudere generaties vaak profiteren van lage hypotheeklasten en hun woning in waarde zien stijgen, zitten veel jongeren gevangen in een dure, krappe huurmarkt zonder uitzicht op verbetering.

