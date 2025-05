Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom wil je als huurder een gebrek direct melden

Een lekkend dak, schimmel op de muur of een kapotte verwarming. Als huurder kun je flink last van hebben van gebreken. Toch wachten mensen soms te lang met het melden van die gebreken, terwijl het juist verstandig is om dit zo snel mogelijk te doen.

Huren kan stressvol zijn, scheef Metro eerder al. De Huurcommissie meldde deze week in haar jaarverslag dat er veel meer klachten zijn binnengekomen. Meer dan 18.500 huurders en verhuurders hebben in 2024 een zaak gestart bij de geschillenbeslechter. Dat is een toename van 30 procent.

Vooral het aantal klachten over onderhoudsgebreken lag hoog. Die gingen bijvoorbeeld over schimmel, lekkages of tocht. Meer dan 5800 huurders stapten vorig jaar naar de Huurcommissie om gebrekkig onderhoud. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2023 en zelfs bijna de helft meer vergeleken met 2022. Het kan lonen om naar de Huurcommissie te stappen. In 2023 zijn de servicekosten bijvoorbeeld vaak succesvol aangevochten.

Ook bij juridisch dienstverlener DAS werden veel zaken gemeld die gaan over wateroverlast en schimmelproblemen. Veelvoorkomende problemen waren vocht in de woonkamer, water in de kelder en schimmel door optrekkend vocht. „Schimmel in een huurwoning is een serieus gebrek waarvoor de verhuurder in de meeste gevallen juridisch verantwoordelijk is”, zegt Christa Verploeg van DAS.

Zo snel mogelijk actie ondernemen bij gebrek

Verploeg raadt huurders aan om bij een gebrek zo snel mogelijk aan de bel te trekken. „Huurders moeten zorgen dat ze snel en schriftelijk actie ondernemen, bewijs verzamelen en – indien nodig – de Huurcommissie of rechter inschakelen. Verhuurders moeten in principe gebreken aan de woning herstellen. Een woning moet veilig en bewoonbaar zijn, zonder ernstige gebreken.”

Huurders hebben volgens Verploeg een schadebeperkingsplicht. „Zij moeten zelf redelijke maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen, zoals goed ventileren en gebreken direct melden bij de verhuurder.” Ook zijn huurders verplicht om medewerking te verlenen aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Wordt een gebrek niet gemeld en loopt de schade op, dan kan dat in de papieren lopen voor de huurder.

Als je er niet uitkomt met de verhuurder

Als het niet lukt om met de verhuurder tot een oplossing komen, kun je, als je een sociale huurwoning of middenhuurwoning huurt, naar de Huurcommissie stappen. „De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen tot het gebrek is verholpen. De Huurcommissie kan geen herstel afdwingen, maar wel huurverlaging opleggen tot wel 70 procent bij ernstige schimmel.”

Alle huurders, ook in de vrije sector, kunnen naar de kantonrechter stappen. „De rechter kan de verhuurder verplichten het probleem te verhelpen, huurverlaging opleggen en zelfs schadevergoeding toekennen bij bijvoorbeeld gezondheidsklachten of beschadigde spullen.”

Zowel rechters als de Huurcommissie houden volgens Verploeg rekening met de ernst van de gebreken en de inspanningen van verhuurder en huurder om de problemen op te lossen. Verhuurders moeten aantonen dat zij stappen hebben ondernomen om de gebreken te verhelpen. Is de verhuurder van mening dat de oorzaak van de problemen bij de huurder ligt, omdat hij of zij bijvoorbeeld niet aan de ventilatieplicht voldoet? Ook dat moet worden bewezen.

