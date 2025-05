Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huurbevriezing op de tocht? Raad van State is vernietigend

De Raad van State maakt gehakt van het plan van het kabinet om de sociale huren twee jaar te bevriezen. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf.

De huurbevriezing was een van de beloftes van PVV-leider Geert Wilders bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Van 1 juli dit jaar tot 1 juli 2027 zouden de sociale huren niet mogen stijgen.

Woningcorporaties krijgen ruim een miljard euro om de gemiste huurinkomsten op te vangen.

Ophef over huurbevriezing

Het plan is zwaar omstreden. Zo bleek eerder zo’n 500.000 huurders van sociale woningen buiten de boot zouden vallen, omdat zij niet van een woningcorporatie huren, maar van een particuliere huurder. Compensatie van deze particuliere verhuurders bleek te ingewikkeld. Ook mensen die op basis van hun inkomen eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, ook wel scheefhuurders genoemd, worden uitgezonderd.

Oppositiepartijen op zowel de linker- als rechterflank wijzen op de nadelen van het plan. Woningcorporaties lopen door de huurbevriezing de komende jaren vele honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Dat geld zeggen zij juist hard nodig te hebben om te kunnen blijven investeren in meer en betere betaalbare huurwoningen. Ook verduurzamingsprojecten staan hierdoor onder druk.

Woningcorporatiekoepel Aedes en 230 corporaties starten een kort geding vanwege de huurbevriezing. Ze willen bij de rechtbank in Den Haag afdwingen dat het kabinet de afspraken voor meer woningbouw nakomt. Meerdere fracties zeiden al dat de compensatie van een miljard euro niet genoeg is om te voorkomen dat de woningbouw hapert.

De directeur van Ymere, de grootste woningcorporatie van Nederland, stelde afgelopen zondag in Buitenhof dat de bestaanszekerheid van sociale huurders en woningzoekenden wordt bedreigd door de voorgenomen huurbevriezing. De corporatie met woningen in en rond Amsterdam verwacht door dat plan 25.000 minder huizen te kunnen verduurzamen.

Negatief oordeel Raad van State

Volgens de krant geeft de RvS het voorstel het meest negatieve oordeel, een D. Dat houdt in dat het advies is om het plan helemaal niet naar de Kamer te sturen. Dat advies komt niet vaak voor, maar werd toevallig onlangs nog gegeven bij het plan van NSC om meer inspraak te geven bij het nieuwe pensioenstelsel.

De onafhankelijke adviseur zou de „vloer aanvegen” met de plannen, omdat het wetstraject niet goed is doorlopen, de onderbouwing wankelt en corporaties zich hier niet op konden voorbereiden.

Eerder adviseerde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) om het wetsvoorstel over de huurbevriezing niet in te dienen. In een haastig opgesteld advies aan Keijzer schrijft het adviescollege onder meer dat de noodzaak van de ingreep niet duidelijk is.

