Huizenprijzen stijgen in Nederland en Europa: gemiddeld 470.000 euro voor koopwoning

De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen. Om te beginnen in ons eigen land, maar ook in de rest van Europa stijgen de huizenprijzen sterk. Soms nog meer dan in Nederland. In het eerste kwartaal van 2025 betaalde je gemiddeld 470.000 euro voor een koopwoning. Een jaar eerder was dat nog ‘maar’ 432.000 euro, blijkt uit cijfers van het Kadaster. Dat is een prijsstijging van bijna 9 procent in een jaar tijd.

In sommige gemeenten is het helemaal extreem: in één op de vijf gemeenten ligt de gemiddelde prijs boven de 550.000 euro. Bloemendaal en Laren? Daar zijn de huizen nog altijd het duurst.

Waarom blijven die prijzen maar stijgen?

Volgens het Kadaster komt de prijsstijging door een combinatie van factoren. Allereerst is er nog steeds een groot tekort aan woningen. Dat drijft de prijzen op. Daarnaast is de hypotheekrente wat gedaald en zijn lonen in veel sectoren flink omhoog gegaan. Daardoor kunnen mensen meer lenen en dus ook meer bieden op een huis. Dat gebeurt dan ook massaal. Ook moest ruim een kwart van de huizenkopers flink wat eigen geld inleggen.

En dan is er nog iets opmerkelijks: het aantal verkochte huizen is flink gestegen. In het eerste kwartaal wisselden ruim 51.000 woningen van eigenaar, 16 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. Dat is veel, zeker in een tijd waarin mensen toch wat voorzichtig zijn geworden met hun geld.

Aanbod blijft achter: er worden te weinig huizen gebouwd

De kern van het probleem is dat er te weinig huizen worden gebouwd. Er is in Nederland een geschat tekort van zo’n 400.000 woningen. Dat tekort groeit nog elk jaar. Waarom? Omdat bouwen langzaam gaat. Denk aan vergunningen die vastlopen door stikstofregels, gebrek aan bouwpersoneel en het feit dat veel projecten niet van de grond komen omdat investeerders huiverig zijn door onvoorspelbaar beleid.

Daar komt nog bij dat veel nieuwbouw in de sociale huursector terechtkomt. Belangrijk natuurlijk, maar dat betekent ook dat er minder aanbod is op de vrije markt. Als je een huis wilt kopen, is de vijver waarin je kunt vissen dus klein.

Europa zit in hetzelfde schuitje

De huizenprijzen zijn in heel Europa flink gestegen. ABN AMRO keek in een rapport naar alle EU-landen en zag dat inkomensgroei en lage rentes de belangrijkste aanjagers zijn van prijsstijgingen. Bevolkingsgroei speelt wel mee, maar is veel minder doorslaggevend dan mensen vaak denken.

Hoe doet Nederland het vergeleken met andere landen?

Opvallend: Nederland doet het eigenlijk nog niet eens zo slecht in vergelijking met andere EU-landen. In landen als Litouwen, Portugal en Hongarije zijn de prijzen van woningen de afgelopen tien jaar met meer dan 80 procent gestegen. Dat is een stuk sneller dan in Nederland, waar de stijging 48 procent bedroeg.

Er zijn ook landen waar het juist de andere kant op ging: in Finland, Italië en Roemenië daalden de huizenprijzen. Die verschillen komen vaak doordat de bevolking daar krimpt, er minder vraag is of doordat de economie trager groeit.

Luxemburg en Zweden spannen de kroon

Qua betaalbaarheid scoort Nederland redelijk. Een gemiddeld stel in Nederland betaalt ongeveer zes keer het netto jaarinkomen voor een woning, maar in Luxemburg of Zweden kan dat oplopen tot wel tien keer het inkomen. Voor alleenstaanden is het overal pittig, maar in landen als Ierland en Spanje is het vaak nóg lastiger om iets te vinden wat betaalbaar is.

Wat betreft woonlasten: in Nederland geven stellen gemiddeld 29 procent van hun inkomen uit aan hun hypotheek. In landen als Bulgarije of Griekenland ligt dat voor veel mensen boven de 50 procent.

Een huis kopen? Dan moet je spaargeld hebben

Stel, je wilt als starter een huis kopen. Dan heb je niet alleen een goed inkomen nodig, maar ook spaargeld. Denk aan zo’n 80.000 euro. Dat komt door dingen als de overdrachtsbelasting, notariskosten, advieskosten en vaak een stukje eigen inbreng omdat je niet alles kunt lenen.

En ja, er zijn fiscale voordelen zoals hypotheekrenteaftrek, maar die helpen vooral als je al in het systeem zit. Voor starters of alleenstaanden verandert het niet veel aan de drempel om überhaupt binnen te komen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Niet bepaald rooskleurig, kort gezegd. Het einde van de woningcrisis en de oververhitte huizenmarkt lijkt voorlopig nog niet in zicht. Zolang mensen meer verdienen, de rente laag blijft en er te weinig huizen zijn, blijven de prijzen waarschijnlijk stijgen.

Tot die tijd blijft het voor veel mensen een frustrerende markt. Of je nou jong bent en je eerste huis zoekt, gescheiden bent en opnieuw moet beginnen of gewoon geen miljoen op de bank hebt staan; een huis kopen in Nederland is allesbehalve makkelijk. Of je moet rijke ouders hebben of flink wat spaargeld achter de hand.

