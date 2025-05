Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit inkomen heb je nodig om een gemiddelde koopwoning te bemachtigen

Wil je een huis kopen in deze tijd? Dan maak je eigenlijk alleen kans als jij en je partner een ruim jaarinkomen verdienen. Om überhaupt een koopwoning te bemachtigen, moeten woningzoekenden als tweeverdieners ruim het modale inkomen verdienen.

De huidige woningcrisis zorgt ervoor dat je niet meer 1,2,3 een koopwoning bemachtigt. En een huis, of het nu huur of koop is, is vandaag de dag aan de prijs. Eerder schreef Metro ook over de inkomenseis voor de gemiddelde huurwoning in de vrije sector en dat een koopwoning voor starters, zonder rijke ouders of spaargeld, vrijwel onhaalbaar is.

Meer dan twee keer modaal inkomen voor koophuis

En ook De Hypotheker benadrukt dat Nederlanders met een modaal inkomen steeds moeilijker een betaalbare woning kunnen kopen. Door de huidige woningprijzen hebben woningzoekenden gemiddeld meer dan twee modale inkomens nodig om een huis te kunnen kopen.

In april kostte een gemiddelde koopwoning 472.054 euro. Wil je dat bedrag lenen bij de bank? Dan hebben kopers een gezamenlijk jaarinkomen van bijna 100.000 euro nodig.

Alleenstaanden maken weinig kans koopwoning

In Nederland ligt het modaal jaarinkomen op 46.500 euro. Dat betekent dat als je een huis wilt kopen in deze tijd, je ruim twee modale inkomens nodig hebt om mee te kunnen doen. Alleenstaanden met een modaal inkomen komen volgens De Hypotheker nauwelijks meer in aanmerking voor een betaalbare koopwoning.

Dat benodigde gezamenlijke inkomen, steeg de afgelopen jaren nogal. Vijf jaar geleden kostte een huis gemiddeld nog 334.000 euro en was een gezamenlijk inkomen van ongeveer 71.000 euro genoeg om een woning te kopen. Sindsdien steeg het benodigde inkomen om een gemiddelde woning te kunnen financieren met 40 procent.

Overigens zorgt de huidige woningcrisis ervoor dat koppels eerder genoodzaakt zijn om samen een huis te kopen. Maar vergeet niet dat je ook duidelijke afspraken moet maken bij een relatiebreuk of scheiding. Eerder schreef Metro over het feit dat driekwart van de Nederlanders geen duidelijke afspraken over de hypotheek heeft in het geval van een scheiding.

