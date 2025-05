Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog een gevolg van hoge huren: huurders in dure steden stellen kinderwens steeds vaker uit

Een kind krijgen? Voor steeds meer jonge huurders is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral in regio’s waar huizen en huren onbetaalbaar zijn geworden, blijft de kinderwens vaker op de plank liggen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit een duidelijke trend naar voren komt: wie huurt in een dure regio, krijgt minder vaak kinderen dan wie koopt.

Betaalbare woning als voorwaarde

De cijfers liegen er niet om. Tussen 2013 en 2023 kregen vrouwen tussen de 16 en 45 jaar gemiddeld 10 procent minder vaak een kind in regio’s waar de huizenprijzen rond de 450.000 euro lagen, vergeleken met regio’s met een gemiddelde huizenprijs van 200.000 euro. En dat effect is vooral bij huurders te merken, want in regio’s waar de huizenprijzen hoger zijn, zijn de huren vaak ook hoger.

Huurders stellen het ouderschap vaker uit of zien er helemaal vanaf. Dit kan komen doordat de woonomgeving niet stabiel genoeg voelt voor gezinsuitbreiding.

Hoge huren, lage zekerheid

Opvallend genoeg laten koopwoningbezitters in dure regio’s juist een lichte toename in geboortes zien. Volgens het CBS komt dat deels doordat huiseigenaren meer zekerheid en toekomstperspectief ervaren. In regio’s met een gemiddelde huizenprijs van 450.000 euro krijgen koopwoningbezitters zelfs 5 procent vaker een kind dan in goedkopere gebieden.

Voor huurders met een laag inkomen, flexibel werk en weinig vooruitzicht op woningkoop, stapelen de drempels zich juist op. Eerder schreef Metro dat vooral jongeren zich blauw betalen aan huur en verhuurders torenhoge prijzen blijven vragen.

Verhuizen lost het niet op

Goedkopere regio’s lijken op papier aantrekkelijk, maar in de praktijk blijven de meeste mensen binnen hun eigen omgeving wonen. Familie, werk en sociale bindingen houden driekwart van de mensen op hun plek en blijkt vaak belangrijker dan de prijs per vierkante meter. Dat maakt het lastig om uit te wijken naar plekken waar de huizen wél betaalbaar zijn.

Daardoor ontstaat een steeds schevere verdeling: mensen met meer zekerheid en een koopwoning krijgen vaker kinderen, terwijl anderen achterblijven. Niet vanwege een gebrek aan kinderwens, maar simpelweg omdat de huur te hoog is.

