Dit is de gemiddelde prijs van een studentenkamer per stad (en dit zijn de goedkoopste en duurste steden)

Bijna duizend euro voor een veredeld kippenhok: het is helaas geen uitzondering in de wereld van kamers. Weer zijn de huren in prijs gestegen. De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer in het eerste kwartaal van dit jaar was 683 euro per maand.

Dat meldt Kamernet, een van de grootste zoekwebsites voor studentenkamers van het land. De site baseert zich op bijna 14.000 kamers die via de site te huur aangeboden werden.

Hogere prijzen studentenkamer

In hetzelfde kwartaal vorig jaar betaalden studenten nog 658 euro. Studenten zijn daarmee ruim 6 procent meer kwijt voor hun kamer dan een jaar geleden. Vooral in Amsterdam moet je flink dokken. In de hoofdstad kost een kamer gemiddeld 979 euro in de maand. Daarna volgen Utrecht (803 euro) en Haarlem (770 euro). Enschede is de goedkoopste stad met een huurprijs van bijna 400 euro.

Wageningen is met een bedrag van 450 euro weliswaar een van de goedkoopste steden om als student te wonen, maar dit is bijna 20 procent meer dan vorig jaar. Dat is de grootste stijging van het land. In Leiden steeg de gemiddelde huurprijs met ruim 18 procent, in Leeuwarden en Eindhoven met ongeveer 14 procent. Tilburg is de enige stad waar de huurprijs is gedaald en in Zwolle bleef het bedrag gelijk.

Groot tekort aan huisvesting

Volgens Kamernet is er een groot tekort aan huisvesting voor studenten. Er zijn tienduizenden kamers te weinig, maar op de site staan maar enkele honderden kamers meer dan vorig jaar. „Dit betekent voor veel studenten: weinig keuze en hogere kosten”, verklaart Kamernet-bestuurder Jim Bijwaard. Het tekort komt volgens hem door regels die het niet aantrekkelijk maken om te verhuren.

Zo was er de invoering van de Wet Betaalbare Huur, die sinds juli 2024 van kracht is. De wet zou huurprijzen eerlijker moeten maken door een puntensysteem, maar lijkt juist een averechts effect te hebben. Verhuurders trekken zich terug van de markt omdat het niet langer rendabel is hun woning te verhuren. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op. Toch gaf voormalig woonminister Hugo de Jonge aan er geen spijt van te hebben.

De woningnood leidt er ook toe dat oplichters vrijer spel krijgen. Het aantal meldingen van oplichting door studenten die op zoek zijn naar een kamer is „explosief” toegenomen, meldde de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vorige maand. Zo worden er soms honderden euro’s voor een bezichtiging, exorbitante huurprijzen en flinke borgsommen voor nepkamers gevraagd.

Reacties