Co-living in opkomst: waarom wonen we vaker met huisgenoten?

Ken je de populaire serie Friends nog, waarbij vrienden samenwonen? Deze vorm van wonen is in opkomst en wordt ‘co-living’ genoemd. Waar komt de trend vandaan en wat verklaart de toeneming ervan?

Simpel gezegd is co-living een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij je zelfstandig woont, maar voorzieningen met anderen deelt, zoals de woonkamer en keuken, maar ook de koelkast, wasmachine, noem maar op.

Waar komt co-living vandaan?

Hoewel het concept van samenleven natuurlijk al zo oud is als de mensheid, komt de moderne co-living-trend zoals we die nu kennen oorspronkelijk uit grote steden als San Francisco, Londen en Berlijn.

Vooral in de tech- en startupscene delen jonge werkende mensen huizen met elkaar om kosten te besparen en te netwerken, schrijft de Britse krant The Guardian. Denk aan gedeelde huizen waar je een bureau deelt met een software developer, luncht met een grafisch ontwerper en ’s avonds een biertje drinkt met een ondernemer.

Vanuit daar is het idee overgewaaid naar andere steden over de hele wereld en inmiddels ook naar Nederland, waar co-living spaces in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht populairder worden. Ook de Vlaamse krant De Morgen schrijft over mensen die ervoor hebben gekozen om met onbekenden samen te wonen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Je huurt een eigen kamer (soms met eigen badkamer) maar deelt voorzieningen, zoals tuin, werkplekken of dakterras. In sommige gevallen zit Netflix, schoonmaak en internet inbegrepen bij de prijs. Denk maar aan die goeie, oude studententijd, maar dan voor volwassenen.

En zonder die schimmel op de muur en stapels aangekoekte afwas. Want in de regel worden er best ‘strenge’ eisen gesteld: je moet sociaal zijn, groene vingers hebben om de moestuin bij te kunnen houden en niet terugdeinzen voor schoonmaaktaken.

Waarom is co-living populair?

Er zijn verschillende redenen waarom co-living zo’n vlucht heeft genomen de laatste tijd. Het heeft alles te maken met de woningmarkt. In steden als Amsterdam, maar eigenlijk overal in het land, zie je dat de prijzen van woonruimte enorm zijn gestegen. Voor een gemiddelde kamer betaal in de hoofdstad betaal je al gauw 979 euro per maand, schreven we onlangs.

Studentenkamers, waar ook volwassenen op zijn aangewezen, zijn duur, klein en schaars. Daarbij kampen we in Nederland ook met een flink woningtekort en is de woningnood groot.

Behoefte aan gemeenschapszin speelt ook een rol. Zeker na corona hebben mensen behoefte aan sociaal contact. In een co-living space is het makkelijker om nieuwe mensen te leren kennen. Dit aspect wordt onder meer belicht in een rapport en podcast van CBRE, dat zich bezighoudt met trends, analyses en onderzoeken op de vastgoedmarkt. Vaak worden er ook activiteiten georganiseerd, denk maar aan workshops, diners of filmavonden.

Voor wie is co-living bedoeld?

Co-living is een geschikte woonvorm voor iedereen die graag zelfstandig woont, maar ook gezelschap om zich heen wil. Denk aan creatievelingen, professionals, mensen die net naar Nederland verhuizen en iedereen die graag deel uitmaakt van een community.

Ondanks de voordelen (gezelligheid, gedeelde corveetaken, genieten van de kookkunsten van anderen) is dit niet voor iedereen weggelegd. Als je gehecht bent aan je privacy of liever alles voor jezelf hebt, is co-living wellicht een minder goed idee. Niet iedereen vindt het immers fijn om altijd maar mensen om zich heen te hebben. Je moet je aanpassen aan de ander, wat best vermoeiend kan zijn. Maar of het bij je past, daar kom je maar op een manier achter.

