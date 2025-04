Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heeft beursval effect op de huizenprijzen?

Voor een hoop beleggers was het maandag een spannende, en wellicht vervelende, dag. De importtarieven van Donald Trump zorgden namelijk voor een beursval. Maar heeft zo’n beursval effect op huidige Nederlandse maatschappelijke zaken? Zoals de huizenprijzen op de woningmarkt?

Die Trump toch, die schudde de boel even flink op met zijn handelsoorlog. Maandag zagen particuliere beleggers in paniek hun vermogen in korte tijd verdampen door de crash. Ook lagen handelsplatformen even plat, omdat zoveel mensen hun aandelen wilden verkopen. Iets wat volgens experts overigens niet aan te raden is. De aandelen in Europa laten inmiddels voorzichtig herstel zien.

Beursval door handelsoorlog Donald Trump

Opiniemaker Lale Gül sprak bij Nieuws van de Dag uit dat in haar omgeving een hoop mensen hun spaargeld kwijt zijn. Financieel journalist Martin Visser van De Telegraaf vertelde daar dat het overigens niet slim is om te beleggen met spaargeld als je het niet kunt missen.

Maar die beursval heeft effect op allerlei zaken in de wereld. Waaronder op onze pensioenfondsen, omdat er grote hervormingen van het pensioenstelsel voor de deur staan. De huidige situatie doet volgens de ING denken aan het begin van de coronapandemie en de jaren na de financiële crisis van 2008. Maar volgens Jos Heuvelman van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hoeven Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken dat hun pensioenen in gevaar komen.

Dat beaamt ook econoom Jos Colijn van de ING tegen EenVandaag. „Op korte termijn is een beursdaling vervelend, omdat pensioenfondsen daarin beleggen. Maar veel fondsen hebben hun renterisico goed afgedekt. Ze kunnen dus tegen een stootje.”

Invloed op pensioenen

Volgens Colijn is het nieuwe pensioenstelsel juist meer ingericht op economische ontwikkelingen. „Het nieuwe stelsel bevat juist schokdempers voor momenten zoals deze. Pensioenfondsen zijn beter beschermd tegen tijdelijke schommelingen.”

Visser was bij Nieuws van de Dag iets minder gerustgesteld. Volgens hem verschilt het per pensioenfonds hoe het er daar voorstaat. „Als we een slecht beursjaar gaan krijgen en de pensioenfondsen zijn van plan om over te stappen, kan dat wel flink schelen. Pensioenfondsen hebben wat vet op de botten nodig om alle minnen, die er ook zijn, weg te werken als ze overstappen.”

Hervorming pensioenstelsel Uiterlijk 1 januari 2027 moeten de oude pensioenen zijn omgezet naar nieuwe pensioenen. In het nieuwe (omstreden) stelsel gaan de uitkeringen meer meebewegen met de economische omstandigheden. Fondsen beleggen het pensioengeld nog altijd collectief, maar het wordt verdeeld over individuele potten. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van de pensioenuitkering niet meer. Daardoor hoeven buffers minder groot te zijn dan in het oude stelsel. De verwachting is daardoor dat pensioenen in goede economische tijden eerder omhoog kunnen.

Heeft crash effect op huizenprijzen?

En heeft zo’n beursval nog effect op de woningmarkt? Bijvoorbeeld op die hoge huizenprijzen die wij hier in Nederland nu hebben? Dat waren vragen die EenVandaag veel kreeg over de beursval. Want gaan bijvoorbeeld de huizenprijzen zakken? Hoofdeconoom Bert Colijn van de ING legt uit dat hij op dit moment niet denkt dat de huizenprijzen gaan zakken. „De beursdalingen lijken misschien op eerdere crises, zoals tijdens corona, maar dat hoeft niet automatisch tot een daling van huizenprijzen te leiden. De financiële positie van veel Nederlandse huiseigenaren is nog steeds goed. Daarnaast daalt de rente licht, wat juist een aanzuigende werking op de huizenmarkt kan hebben.”

Lagere rente is overigens ook aantrekkelijker voor starters op de woningmarkt. „Dat maakt huizen in principe iets betaalbaarder voor starters, dus dat is positief. Mochten de huizenprijzen alsnog dalen, dan kan dat ook gunstig zijn voor starters”, aldus Colijn.

Recessie

Al geldt er nu geen ‘Koop snel een huis’ of ‘wacht af’-advies, volgens de econoom. „De economische impact van deze situatie lijkt vooralsnog beperkt: hooguit een lichte rem op de groei, geen recessie. Dus wat er gaat gebeuren, hangt sterk af van het vertrouwen in de markt. Als we vertrouwen blijven houden, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als mensen massaal het vertrouwen verliezen, kan dat wél effect hebben op bijvoorbeeld de woningmarkt, ook al zijn de economische ‘fundamentals’ nog in orde.” Eerder sprak Nibud-directeur Arjan Vliegenthart bij Goedemorgen Nederland uit dat hij wel lichte vrees had voor een recessie.

Er klinken met de huidige beursval vergelijkingen met de crisis uit 2008, maar volgens Colijn is het niet hetzelfde. „We zien nu vooral zorgen rondom handel en geopolitiek, met effecten op prijzen en vertrouwen.” In 2008 ging het om een systeemcrisis die het wereldwijde financiële systeem opblies. „Dit is een crisis die eigenlijk voornamelijk gaat over een sterke verhoging van prijzen in de Verenigde Staten en een reactie daarop. Dus het gaat nu niet over instortende banken of faillissementen, maar over handelspolitiek en prijsdruk.”

