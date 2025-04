Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel mensen sluiten nog snel hypotheek af, door stijgende rente

Het was in maart druk bij hypotheekadviseurs, zij beleefden zelfs hun drukste maand in drie jaar. De reden? De hypotheekrente gaat omhoog. Veel klanten wilden nog snel een hypotheek afsluiten tegen de iets lagere rente. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Oversluiters – mensen die al een hypotheek hebben, maar een nieuwe willen afsluiten – waren vooral vaak bij hypotheekadviseurs te vinden, de afgelopen maand. In het eerste kwartaal groeide deze groep met 46 procent, tot ruim 11.000 mensen die een hypotheek overzetten. Dat cijfer is overigens weleens hoger geweest: begin 2022 wilden ruim 21.000 mensen een nieuwe hypotheek afsluiten op dezelfde woning.

🏡 Gemiddelde prijs van een woning In Nederland betaalde je in februari gemiddeld 467.363 euro voor een koopwoning, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Meer hypotheekaanvragen door stijgende hypotheekrente

Volgens HDN vroegen in maart ruim 53.000 huishoudens een hypotheek aan. In het eerste kwartaal zijn in totaal 142.000 hypotheekaanvragen gedaan, een groei van 23 procent vergeleken met een jaar eerder.

„De drukte op de hypotheekmarkt bewijst dat consumenten samen met hun hypotheekadviseur sterk reageren op renteontwikkelingen”, zegt HDN-directeur Reinier van der Heijden. „Waar je misschien verwacht dat renteverhogingen een daling in het aantal aanvragen zou laten zien, zorgt dit juist voor een tijdelijke versnelling in de markt. Veel aanvragen zijn naar voren gehaald en het oversluiten is wat aangetrokken.”

Is het strafbaar om je studieschuld te verzwijgen? Sommige starters met een studieschuld besluiten die te verzwijgen als ze een hypotheek aanvragen. Vaak uit angst dat het impact zal hebben op de hoogte van het bedrag (dat is soms ook zo). Maar is dat strafbaar? Kort antwoord: ja. Het valt onder fraude en kan je bijvoorbeeld een taakstraf opleveren. Je wordt ook geregistreerd als fraudeur en dan krijg je geen hypotheek.

Beste rentevasteperiode voor starters

Stel: je bent een starter en wil een hypotheek afsluiten. Voor welke rentevasteperiode moet je dan gaan? Veel starters kiezen voor een periode van 10 jaar waarin de hypotheekrente hetzelfde blijft. Metro sprak onlangs echter met hypotheekexpert Menno Luiten, die juist pleit voor een langere rentevasteperiode.

„Voor starters lijkt 10 jaar een lange periode, maar de dag ná het afsluiten van je hypotheek moet je al rekenen met een toetsrente van 5 procent als je je huidige hypotheek wilt behouden bij een verhuizing, bijvoorbeeld”, zegt Luiten.

