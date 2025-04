Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ondanks dat wet huren betaalbaar moet maken, blijven verhuurders torenhoge prijzen vragen

Voor kopers op de woningmarkt is het knokken, maar dat geldt voor huurders ook steeds vaker. Hugo de Jonge voerde, toen hij woonminister was, de Wet betaalbaar huren in, maar dat heeft een averechts effect. Verhuurders blijven nog steeds torenhoge huren vragen, ondanks dat het puntensysteem dat verbiedt.

In het puntensysteem worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten. Volgens RTL Nieuws gebeurt dat toch.

🏠 Starter heeft meer geld nodig Als je van huren naar kopen wil gaan en een starter bent op de woningmarkt, heb je flink meer geld nodig dan in 2017. In 2017 nam een starter 34.805 euro aan eigen vermogen mee, in 2024 was dat bedrag gestegen tot 91.073 euro.

Torenhoge huren, ondanks wet

RTL Nieuws onderzocht het aanbod op Funda in verschillende steden en zag flinke vraagprijzen: 1600 euro voor 53 vierkante meter in Arnhem, 1635 euro voor 35 vierkante meter in Almere of zelfs 2645 euro per maand voor 39 vierkante meter in Den Haag. Onlangs sprak Metro nog met Eveline, die deze woensdag haar huurwoning uit moet, met haar twee kinderen. De bestemming? Onbekend. Zoals het er nu voor staat, staat ze over twee dagen op straat.

En er zijn meer mensen die in een penibele situatie zitten en soms uit wanhoop hoge huren accepteren. „Verhuurders proberen het gewoon”, stelt woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, tegen RTL Nieuws. Het grote tekort aan betaalbare woningen maakt volgens de Woonbond dat huurders zwak staan. „Zolang er zo’n groot tekort is, proberen verhuurders gewoon meer te vragen en zijn er ook altijd wel woningzoekenden die toch bereid zijn om dat te betalen.”

