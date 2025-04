Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Naar het buitenland verhuizen? In deze Europese landen zijn huizen het goedkoopst

In Nederland betaal je voor een appartement dat een beetje redelijk is, al snel een paar ton, afhankelijk van de stad waarin je wil wonen. Het wordt voor veel mensen dan ook aantrekkelijker om naar het buitenland te verhuizen, maar wat is de beste keuze? In deze Europese landen zijn huizen het goedkoopst.

Uit onderzoek van RaboResearch is gebleken dat woningen in Nederland dit jaar gemiddeld nog eens met 8,6 procent in prijs zullen stijgen. En dat terwijl de prijs voor een gemiddeld koophuis in februari 2025 467.363 euro was. In andere Europese landen zijn de prijzen heel anders: voor de prijs van een tweekamerappartement in Amsterdam kun je in Noord-Macedonië (waar je ook het goedkoopste biertje drinkt) ruim elf vergelijkbare woningen kopen. In Zwitserland leg je zo een miljoen neer voor een appartement(je).

Emigreren naar het buitenland Van de ongeveer 40.000 mensen die de afgelopen jaren vanuit Nederland naar het buitenland verhuisden, blijft twee derde binnen Europa. België is met 14 procent de vaakst gekozen bestemming. Spanje is een opvallende in deze lijst: het aantal mensen dat naar het Zuid-Europese land vertrekt, is met 67 procent toegenomen. Niet gek, want een appartement in een Spaanse stad is al gauw 135.000 euro goedkoper dan in de drie grootste steden van Nederland.

Goedkoop wonen in Europa

Nederland is geen uitzondering als het om huizenprijzen gaat. In veel landen gaan die namelijk omhoog, alleen in Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland daalden de prijzen in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Evisumservice.nl. Toch zijn dat niet per se de landen waar je voor de goedkoopste prijs een appartement op de kop tikt. Italië, Zweden, Polen en Tsjechië zijn aanzienlijk voordeliger. Noord-Macedonië spant qua goedkope huizen de kroon: een appartement met twee slaapkamers kost daar gemiddeld 50.000 euro.

In onderstaande tabel zie je de duurste en goedkoopste landen om een appartement te kopen:

Goedkoopste landen Duurste landen Noord-Macedonië – 50.000 euro Luxemburg – 1.124.000 euro Turkije – 81.000 euro Zwitserland – 833.000 euro Oekraïne – 99.000 euro Noorwegen – 586.000 euro Moldavië – 112.000 euro Oostenrijk – 479.000 euro Roemenië – 145.000 euro Denemarken – 442.000 euro Bron: Evisumservice.nl

Let op: in dit onderzoek zijn alleen appartementen meegenomen. Dat komt omdat die woningen vaak op elkaar lijken, huizen kunnen qua oppervlakte en grond eromheen nogal uiteen lopen. Zo is de getoonde vergelijking betrouwbaarder.

Reacties