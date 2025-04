Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kwart van huizenkopers moest extra eigen geld inleggen

Ruim een kwart van de huizenkopers moest extra eigen geld inleggen, omdat de taxatiewaarde lager uitviel dan de koopsom. Dat gaat vaak om flinke bedragen.

Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Frits onder ruim 6300 mensen.

Huizenkopers moesten extra eigen geld bijleggen

Bij 26 procent van de woningtransacties lag de taxatiewaarde in het eerste kwartaal van 2025 lager dan de koopsom. De taxatiewaarde is de waarde die een taxateur vaststelt. Taxateurs baseren hun waardering op recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Je mag 100 procent van de taxatiewaarde financieren met je hypotheek. Stel dat de taxateur de woning lager waardeert dan het bod dat je hebt uitgebracht, dan moet je het verschil zelf met eigen geld bijleggen. Zeker bij een hoger bedrag kan dat een flinke financiële domper zijn. Eerder bleek al dat een starter op de woningmarkt drie keer zoveel eigen vermogen nodig heeft als in 2017.

In 2024 ging het om een gemiddeld bedrag van bijna 29.000 euro, bovenop de kosten koper. Dat bedrag is 13 procent lager dan in 2023, toen het verschil nog ruim 33.000 was.

Hoe kan het dat de taxatiewaarde lager uitvalt?

De taxatiewaarde kan lager uitvallen dan de koopprijs, omdat kopers in de oververhitte woningmarkt vaak hoger bieden. Het aanbod is te krap, er is haast om een woning te bemachtigen en er komen emoties bij kijken. „Voor jou is het je droomhuis. Voor de taxateur is het een optelsom van meters en materialen”, licht Frits-oprichter Thomas de Leeuw toe.

Het aandeel woningtransacties waarbij de taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom neemt logischerwijs toe als de huizenprijzen stijgen. Bij dalende prijzen daalt dit aandeel juist weer. Volgens de hypotheekadviseur is de woningmarkt aan het stabiliseren en is de verwachting dat het voorlopig rond het huidige niveau blijft schommelen.

Hoe kun je het risico beperken? Frits tipt om het juiste bedrag op te nemen in het financieringsvoorbehoud. Een voorbeeld: je biedt 500.000 euro en hebt 30.000 eigen geld. Dan kun je in het koopcontract opnemen dat de koop onder voorbehoud is van het krijgen van een hypotheek van 470.000 euro. Valt de taxatiewaarde lager uit en komt de financiering daardoor niet rond, dan kun je je beroepen op het voorbehoud. Heb je niet zo’n voorbehoud en wil je toch onder de koop uit, dan riskeer je een boete van 10 procent.

Reacties