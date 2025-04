Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koopwoning voor meer starters ‘zonder rijke ouders of jarenlang sparen’ onhaalbaar

De woningcrisis maakt het voor starters op de woningmarkt niet makkelijk om een huis te kopen. En als je geen financiële buffer hebt, dan wordt het al helemaal ingewikkeld. En kennelijk stellen deze jonge woningzoekenden daarom bepaalde levenskeuzes, zoals gezinsuitbreiding of trouwen, uit.

Die woningcrisis duurt maar en duurt maar. Dure koopwoningen, lange wachtlijsten voor sociale huur, weinig aanbod in de particuliere sector en problemen in de bouw. En dan spelen er nog tal van andere zaken waardoor het woonprobleem niet zomaar is opgelost.

Onderzoek naar sentiment onder starters

Door de verkoop van veel particuliere huurwoningen, mede door de komst van de Wet Betaalbare Huur, komen er meer van deze beleggerswoningen op de markt. Je zou zeggen dat dat weer mogelijkheden biedt voor starters, maar kennelijk zijn die daar niet per se mee geholpen. Vooral oudere starters met een hoger salaris of financiële hulp van ouders kunnen daarvan profiteren. Maar de grote groep jonge huizenzoekers, zonder extra financiële middelen, vissen naast het net.

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek naar het sentiment onder koopstarters en concludeert dat starters belangrijke levenskeuzes, zoals een kind krijgen of trouwen, uitstellen. Ook twijfelen ze of hun woonwens überhaupt in vervulling kan gaan.

Uitstellen kind of huwelijk

Bijna de helft van de jongeren met een wens om een huis te kopen, geeft aan dat ze dit soort mijlpalen in hun leven uitstellen vanwege hun zoektocht naar een woning. Vooral gezinsuitbreiding wordt op de lange baan geschoven. Door het ontbreken van een stabiele thuisbasis durft zes op de tien starters anno 2025 geen kinderen te overwegen. In 2020 lag dat percentage lager (40 procent).

De huurwoningen die in de verkoop komen, verlichten maar beperkt de vraag. Het aantal starters groeit namelijk gestaag, veel meer dan het aantal huurwoningen dat extra op de markt komt.

Jongeren kansloos zonder rijke ouders op woningmarkt

Het zijn de oudere starters, met meer inkomen of hulp van ouders, die van de beleggerswoningen kunnen profiteren. De kloof tussen starters mét en zonder financiële steun groeit snel. „Zonder rijke ouders of jarenlang sparen lijkt de droom van een koopwoning voor steeds meer jongeren onbereikbaar”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

De uitzichtloosheid op de woningmarkt zorgt inmiddels voor wanhoop. 45 procent van de koopstarters overweegt om de zoektocht naar een huis volledig op te geven. 70 procent van de jongeren voelt zich genegeerd door de politiek.

Vereniging Eigen Huis pleit voor actie

Kremer: „Steeds minder starters zien nog een haalbare route naar een eigen woning. Zelfs met twee modale inkomens glipt een eenvoudige eengezinswoning steeds verder uit hun bereik. Dat koopstarters op vrijwel alle fronten negatiever zijn geworden is enorm zorgwekkend.”

Volgens Vereniging Eigen Huis moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en moet binnen de bestaande woningvoorraad creatieve oplossingen komen. Zoals woningsplitsen of familiewoningen op eigen erf.

Vanaf 1 juli opent het startersfonds van de overheid. Maar dit fonds is volgens VEH te weinig om aan de grote vraag te voldoen. Volgens VEH moet dat budget verder omhoog om starters meer perspectief te bieden.

🏠 Startersfonds Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK) start 1 juli 2025 met een budget van 100 miljoen euro. Dat is 30 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het fonds biedt ontwikkelaars ondersteuning om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde te kunnen verkopen aan starters.

‘Hele generatie zet leven in de wacht’

„Starters hebben recht op een eerlijke kans op een eigen woning”, aldus Kremer. „We kunnen niet blijven toekijken terwijl een hele generatie haar leven in de wacht zet. Bouwen, slimmer omgaan met bestaande woningen en structureel meer geld voor starters: dat is wat nu nodig is.”

