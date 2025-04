Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de inkomenseis voor een gemiddelde huurwoning in de vrije sector: ‘Ver boven modaal inkomen’

Het aanbod in de vrije huursector is schaars, maar de vraag naar huurwoningen is momenteel groot. Daardoor is de prijs van een huurwoning flink gestegen. Maar wat betaal je nu gemiddeld voor een pariculiere huurwoning? Nou, voor de inkomenseis moet je ruim boven modaal voor verdienen.

Die woningcrisis duurt maar en duurt maar. Dure koopwoningen, lange wachtlijsten voor sociale huur, weinig aanbod in de particuliere sector en problemen in de bouw. En daardoor vinden er allerlei capriolen plaats die het voor de woningzoekenden er niet makkelijker op maken.

Bij Renze vertelde Amber Kortzorg van het tv-programma Kassa dat er alleen maar meer woningzoekenden zijn bijgekomen.

Gemiddelde huurprijs vrije sector

Wie geen dikke portemonnee heeft, of een vermogend vangnet, kan een koophuis in deze tijd wel vergeten. Verdien je te veel voor de sociale huurmarkt of sta je nog niet lang genoeg ingeschreven voor sociale huur, dan ben je overgeleverd aan de particuliere huursector. En daar word je als woningzoekende echt niet vrolijk van, blijkt uit de laatste cijfers.

Verhuurplatform Pararius maakt vandaag bekend dat er in het eerste kwartaal van 2025 12.677 huurwoningen vrijkwamen. Daar reageerden gemiddeld 47 woningzoekenden per huis op. Dat is bijna 50 procent meer dan vorig jaar. En wat je daarvoor gemiddeld moest betalen? 1781 euro, schoon aan de haak.

Inkomenseis bijna anderhalf keer modale inkomen

Maar verhuurders hebben in deze tijd ook nogal een eisenlijst waar huurders aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat je een bruto maandinkomen moet verdienen dat minimaal drie keer de huurprijs bedraagt. De Telegraaf maakt een rekensommetje. Stel, je wilt een huurwoning huren met de gemiddelde huurprijs, dan moet een huurder minimaal 5343 euro per maand verdienen. En nee, de meeste woningzoekenden verdienen dat niet. Zeker niet als je alleenstaand bent.

Die inkomenseis is bijna anderhalf keer het modale inkomen. Dit jaar staat het modale inkomen, inclusief vakantiegeld, namelijk op 3875 euro.

Verhuurders verkopen huurwoningen

Directeur Jasper de Groot van Pararius noemt tegen De Telegraaf de Wet betaalbare huur als boosdoener in dit verhaal. Omdat meer verhuurders hun panden verkopen, daalt het aanbod van nieuwe huurwoningen in de vrije sector. En doordat de vraag toeneemt, versterkt dat de concurrentie en drijft het de prijzen op.

En eigenlijk was dat dus juist niet de bedoeling van de wet van toenmalig woonminister Hugo de Jonge. De wet moest huurwoningen weer betaalbaar maken. „Verhuurders hebben echter een keuze. Zij kunnen verhuren tegen lagere opgelegde huurprijzen of ze kunnen de huurwoning verkopen.” En dat laatste gebeurt dus veel vaker in de praktijk.

Meer woningzoekenden reageren op duurdere huursegment

In het gereguleerde segment, wat onder de noemer middenhuur valt, waar de huur tussen de 900 en 1184 euro bedraagt, zijn op Pararius maar een paar honderd woningen te vinden. Ook kleven aan dit soort woningen strenge voorwaarden voor verhuurders.

De meeste woningzoekenden reageerden op het ‘goedkope segment’ in de vrije sector. Deze huurwoningen bedragen tot 1500 euro per maand. En dat terwijl deze woningen maar 30 procent van het totale aanbod zijn. En volgens De Groot gaan steeds meer woningzoekenden toch kijken naar huizen met een huurprijs van 1500 tot 2000 euro. „Deze verschuiving wijst erop dat huurders, vooral gedwongen door krapte of prijsopdrijving in het lagere segment, hun blik verleggen naar duurdere woningen, waardoor ook dit segment steeds concurrerender wordt.”

14 miljard aan huurwoningen verkocht

Verhuren was jarenlang een lucratieve business. Maar door de Wet betaalbare huur, het verbod op tijdelijke huurcontracten en hogere belasting op verhuur, houden veel verhuurders het voor gezien.

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat vorig jaar 37.000 huurwoningen werden verkocht. Makelaarsclub NVM liet weten dat er voor 14 miljard aan huurwoningen was verkocht. En voorlopig blijft dat waarschijnlijk zo. Pas vanaf juli volgend jaar, als de laatste tijdelijke huurcontracten aflopen, verwacht de NVM dat het tempo lager wordt.

