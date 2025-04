Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volgens hoogleraar droogt middenhuur op door ‘forse belastingen’: ‘Verhuur levert weinig op’

Woonminister Mona Keijzer pleit er alweer voor om de Wet Betaalbare Huur bij te schaven en hogere huren toe te laten. Maar volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, maakt de belasting vanuit box 3 het verhuren van een woning helemaal niet meer aantrekkelijk.

Hugo de Jonge bedacht niet al te lang geleden de Wet Betaalbare Huur om de woekerprijzen in de huursector te temperen. Maar het puntensysteem en prijsplafond zorgden ervoor dat veel particuliere verhuurders hun panden verkochten. Veel voormalig huurwoningen, en dan met name appartementen, gingen de afgelopen tijd in de verkoop.

Hoogleraar Peter Boelhouwer over middenhuur

De huurwet is nog geen jaar van kracht en nu pleit onze huidige woonminister Mona Keijzer er alweer voor om iets aan te passen. Ze wil verhuurders toch meer ruimte te bieden om huren te verhogen, omdat anders de middenhuur volledig opdroogt.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer legt tegen BNR uit dat er inderdaad iets moet gebeuren om de middenhuren te behouden. Maar het toelaten van hogere huren is volgens hem een korte termijn-plan. „Ik zou nog liever iets sleutelen aan box 3, want daar liggen heel forse belastingen voor de particuliere beleggers.”

Hij vervolgt: „Maar als je het middensegment wilt behouden, kun je haast niet anders dan ook wat meer huur vragen”, beaamt Boelhouwer

Wat is box 3? Box 3 in ons belastingstelsel gaat over sparen en beleggen. Daar valt bijvoorbeeld spaargeld, aandelen of een tweede woning onder. Over het voordeel dat je hebt van dit inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld door rente of rendement, betaal je vermogensbelasting.

Verhuren niet meer lucratief door wet en belasting

Vooral in grote steden werden meer huurwoningen verkocht. Steden waar de zogenoemde WOZ-cap prominent aan de orde is. „Een derde van de WOZ-waarde zit in het puntensysteem, maar als die boven een derde stijgt, telt die niet meer mee. Ze hebben daarom iets meer ruimte voor de WOZ-waarden, dus als je een hoge WOZ-waarde hebt, mag je iets meer huur vragen. Dat speelde met name in de steden.”

Keijzer wil die WOZ-cap aanpassen voor kleinere Rijksmonumenten en buitenruimte door meer huur toe te laten. Maar daarmee gaat ze volgens Boelhouwer geen grote verschillen maken. Waarom niet? Dat heeft te maken met de heffing van box 3. Daar wordt namelijk wel de totale WOZ-waarde in meegerekend. „Dus als je een woning van 5 ton verhuurt, betaal je alleen al 10.000 euro aan belasting per jaar. Als je dan maar 900 euro huur mag vragen, levert dat te weinig op. Daardoor zijn er nu ook meer huurwoningen verkocht.”

Tweede Kamer

Het is de vraag of de Tweede Kamer zo snel alweer meegaat in de wetswijziging van Keijzer. „De linkse partijen zullen sowieso tegenstemmen, dus als NSC niet meegaat, is de vraag of er een meerderheid is. De PVV is over het algemeen ook voor huurverlagingen, dus het wordt nog heel spannend.”

