Is het strafbaar om je studieschuld te verzwijgen bij de aanvraag van een hypotheek?

Bijna een kwart van de starters op de woningmarkt met een studieschuld wil die schuld verzwijgen als ze een hypotheek aanvragen. Is dat strafbaar?

Viisi Hypotheken ontdekte dit na onderzoek onder ruim duizend jongeren van 22 tot 35 jaar. De helft van de ondervraagden zei te denken alleen serieus kans te maken op een koophuis als ze hun studieschuld niet opgeven.

Eerder bleek dat starters gemiddeld 42.000 euro eigen geld nodig hebben om een huis te kunnen kopen. De prijzen zijn ook weer flink gestegen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in februari 2025 maar liefst 10,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens het onderzoek van Viisi is 22 procent van de starters van plan om te zwijgen over hun studieschuld. Daarbij valt het de hypotheekadviseur op dat dit jongeren zijn die een hoge studieschuld van 30.000 tot 50.000 euro hebben of juist een lage studieschuld van minder dan 5000 euro. De helft van de starters vindt dat de potentiële nadelen niet opwegen tegen de potentiële voordelen, aldus de hypotheekadviseur.

Je bent strafbaar als je studieschuld niet meldt

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert je studieschuld niet. Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleitte er vier jaar geleden al voor om studieschulden wel op te nemen in dat register, maar de politiek voelt hier weinig voor. Hierdoor is een studieschuld vrij gemakkelijk te verzwijgen.

💶 Reactie toenmalig minister Ingrid van Engelshoven op voorstel AFM „Ik herhaal het nog maar een keer: het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren. Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben, en dat gaan we dus niet doen”, aldus Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op X.

Je bent wettelijk verplicht om zelf te melden dat je een studieschuld hebt. Is het strafbaar als je dat niet doet? Het korte antwoord: ja.

Mogelijke gevolgen van studieschuld niet melden

Het is fraude, dus je kunt dan worden opgenomen in het landelijke frauderegister. Zolang je daarin bent opgenomen, kun je geen hypotheek afsluiten. Volgens EW Magazine veroordeelde de rechter in 2021 een fraudeur die zijn studieschuld verzweeg bij de hypotheekaanvraag tot 100 uur taakstraf.

De hypotheekverstrekker kan daarbovenop het hypotheekbedrag in één keer terugvragen. Ook vervalt je recht op eventuele rentekorting en Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Laatstgenoemde is een vangnet als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen.

De kans dat je door de mand valt, is niet klein. Als je een hypotheek aanvraagt, pluist de bank je financiële situatie door. Je moet daarom vaak je bankafschriften laten zien, waar waarschijnlijk een aflossing aan DUO in te zien is.

Hoeveel invloed heeft studieschuld op je hypotheek?

Om te bepalen hoeveel je maximaal mag lenen, maken bank gebruik van de normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hierin is een maximaal percentage van je bruto-inkomen dat je mag uitgeven aan hypotheeklasten bepaald. Met een studieschuld kun je nog steeds een hypotheek afsluiten, maar de kans bestaat dat het invloed heeft op het maximale hypotheekbedrag.

In 2024 zijn de hypotheekregels rondom de studieschuld veranderd. Vanaf 2024 kijken banken naar je daadwerkelijke maandlast van de studieschuld, in plaats van je oorspronkelijke schuld. Als je extra aflost op je studieschuld, kun je om een verlaging van je maandlasten vragen.

