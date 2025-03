Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krijg je op latere leeftijd nog een hypotheek?

Je bent de vijftig gepasseerd en denkt erover een huis te kopen. Veel oudere huizenkopers vrezen dat hypotheekverstrekkers niet happig zijn om hen een lening te geven. Maar klopt dat eigenlijk wel? Een expert vertelt hoe het zit rondom het afsluiten van een hypotheek op latere leeftijd.

Die ‘tegenzin’ om oudere mensen een hypotheek te verstrekken, valt reuze mee, zegt Carina Kloet van De Hypotheker tegen Metro.

Kun je een hypotheek afsluiten op latere leeftijd?

Ook Kloet hoort vaak dat mensen denken dat een hypotheek krijgen een lastige zaak is als je ouder bent. Maar daar klopt volgens haar weinig van. „Veel mensen denken dat het boven de 50 niet meer mogelijk is, maar in principe kun je toch op zeer hoge leeftijd een hypotheek afsluiten.”

Tot je 57ste hoef je je sowieso geen zorgen te maken of je leeftijd een rol speelt bij het afsluiten van een hypotheek. „Het gaat tot dan puur om je geldige inkomen en je situatie. Er wordt gerekend met het inkomen dat je nu hebt, dus zijn er geen issues.” Metro rekende eerder uit hoeveel salaris je nodig hebt voor de aankoop van een gemiddelde koopwoning.

Na je 57ste – tien jaar voor de pensioenleeftijd – zijn de kaarten iets anders geschud. „Vanaf dan wordt er rekening gehouden met je pensioeninkomen. Dat ligt doorgaans iets lager dan je reguliere inkomen, het inkomen dat je hebt als je volledig werkzaam hebt.” Geld uit het inkomen van mensen die doorwerken na de AOW-leeftijd wordt niet meegerekend voor de hypotheek. „Het kán moeilijker zijn om een hypotheek af te sluiten”, zegt Kloet.

Hogere kosten voor 57-plussers

Daarnaast wordt er, zoals bij alle huizenkopers, gekeken naar meer dan alleen een financiële situatie. Hypotheekverstrekkers houden risico met bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. „Bij 57-plussers zullen de kosten voor bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering vanwege leeftijd hoger liggen.” Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden een geldbedrag krijgen als je overlijdt.

De standaard looptijd van een hypotheek is 30 jaar, of je nu ouder of jonger bent. Kloet: „Je kunt daar ook in afwijken, als je bijvoorbeeld denkt hem in 25 jaar af te kunnen lossen. Maar dan betaal je ook hogere maandlasten, dus de meeste huizenkopers kiezen toch voor die dertig jaar.” De rentevaste periode is meestal 20 jaar, maar bij sommige hypotheekverstrekkers kunnen 57-plussers kiezen voor een kortere rentevastperiode.

🏠 Rentevaste periode Een rentevaste periode is een periode dat de rente voor jou gelijk blijft, zelfs als de rente op de markt stijgt. Er zijn verschillende rentevaste perioden, zoals 1, 5, 10 of 20 jaar. De rente is bij een lange rentevaste periode hoger dan een korte rentevaste periode. Het is dus doorgaans duurder, maar wel veiliger. Kloet: „Hoe lager je rentevaste periode, hoe lager je rente. Bij tien jaar zit je nu op 3,6 procent. Als je voor 20 of 30 jaar kiest, is je rentepercentage wat hoger, dus dan stijgen ook je maandlasten.”

‘Er zijn nog voldoende mogelijkheden’

Uiteindelijk zijn er volgens Kloet „heel weinig drempels” als je op latere leeftijd een hypotheek aanvraagt. Ze ziet in de praktijk dat het weinig problemen oplevert. „Over het algemeen heeft deze leeftijdsgroep nog voldoende mogelijkheden, ook als er sprake is van een lager toekomstig inkomen.” Zo zijn er bijvoorbeeld seniorenregelingen voor de aanvraag van een hypotheek.



Voor oudere huizenkopers die eerder een huis hebben gehad, en dus overwaarde hebben, zijn er bijna geen beren op de weg. Eerder zette Metro op een rij wat je allemaal kunt doen met de overwaarde op een huis. „Daarnaast heeft deze groep doorgaans spaargeld opgebouwd, wat hen een goede uitgangspositie geeft op de woningmarkt.”

Een groter probleem is het krappe woningaanbod, zeker als het om de woningen gaat waar ouderen naar zoeken. „Veel 57-plussers willen doorstromen naar een meer geschikte woning, bijvoorbeeld een gelijkvloerse of kleinere woning.” Hierdoor is er veel vraag naar zulke zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’. Zowel in het koop- als het huursegment zijn er weinig van zulke woningen beschikbaar. „Het gevolg is dat deze groep vaak besluit in de huidige woning te blijven, wat de doorstroming op de woningmarkt belemmert.”

Reacties