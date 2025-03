Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizenprijzen stijgen de pan uit: dit betaal je nu gemiddeld voor een koopwoning

Ben je van plan een huis te kopen? Dan heb je vast gemerkt dat de prijzen weer flink zijn gestegen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in februari 2025 maar liefst 10,6 procent hoger dan een jaar eerder.

En dat terwijl ze ten opzichte van januari vrijwel gelijk zijn gebleven. Wat betekent dat voor jouw portemonnee? En ook niet onbelangrijk: wat betekent dat voor de toekomst?

467.363 euro voor een gemiddelde koopwoning

In februari 2025 betaalde je gemiddeld 467.363 euro voor een bestaande koopwoning. Afgerond een half miljoen. Ter vergelijking: woningen zijn 9,6 procent duurder dan op het vorige piekmoment van drie jaar geleden, in februari 2022. Volgens nieuw onderzoek komt de gemiddelde huizenkoper dan ook zeker 125.000 euro tekort.

Toch hebben huizenkopers niet stilgezeten. In februari alleen al zijn er 16.356 woningtransacties geregistreerd. Dat is ruim 18 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van 2025 zijn er in totaal 34.263 woningen verkocht, ruim 21 procent meer dan een jaar eerder, zegt het CBS.

Van piek naar dal, en weer terug omhoog

Even terug naar het begin: na een prijsrecord in 2022 begon de huizenmarkt af te koelen. In 2023 waren er zelfs maanden waarin de prijzen daalden. Zo ging februari 2023 de boeken in met een daling van 1,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In mei 2023 was de grootste daling zichtbaar: 5,8 procent lager dan in mei 2022.

Maar die daling hield niet lang stand. Vanaf begin 2024 begonnen de prijzen weer flink te klimmen. In november 2024 was de stijging zelfs 11,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. En ook het aantal woningtransacties trekt nu dus ook weer aan.

Wat betekent dit voor de huizenkoper?

De woningmarkt lijkt weer in de lift te zitten, en dat merk je als starter of doorstromer direct in je hypotheekgesprek. Met een gemiddelde prijs van ruim 467.000 euro moet je flink verdienen of over een gevulde spaarrekening beschikken om überhaupt te kunnen bieden op een koopwoning. Zeker in de populaire steden of regio’s, waar prijzen nog harder stijgen dan gemiddeld.

Toch is er ook een lichtpuntje: ondanks de stijging zijn de prijzen ten opzichte van het absolute hoogtepunt in 2022 ‘slechts’ 9,6 procent hoger. De maand-op-maand stijging in februari 2025 bedroeg maar 0,1 procent, wat zou kunnen duiden op een tijdelijke stabilisatie.

