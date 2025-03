Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel premie je betaalt voor je woonverzekering, verschilt sterk per woonplaats

Hoeveel premie betaal jij om je woning en inboedel te verzekeren? Het antwoord op die vraag wordt sterk beïnvloed door je woonplaats, blijkt uit berekeningen van Independer. Zij hebben honderdduizenden verzekeringen met elkaar vergeleken en kwamen tot een verrassend antwoord: in Limburg betaal je het meest voor je woonverzekering.

Limburgers waren afgelopen jaar ruim 700 euro kwijt voor hun woonverzekering. Ter vergelijking: mensen in Friesland betaalden gemiddeld een kleine 490 euro.

Mensen in Limburg hebben hoogste premie woonverzekering

Gemiddeld genomen over heel Nederland was het premiebedrag in 2024 570,79 euro. Dat is een stijging van 70 euro ten opzichte van twee jaar eerder. Limburg en Noord-Brabant spannen qua premie de kroon, daar is de verzekering het duurst. Friesland is, zoals gezegd, de goedkoopste plek om te wonen (op basis van de verzekering dan). Het gaat hier om de top 10 meest gekozen all risk woonverzekeringen, bestaande uit zowel een opstal- als inboedelverzekering.

Deze drie provincies voeren de lijst van premie voor je woonverzekering aan:

Limburg: 709,19 euro per jaar Noord-Brabant: 662,44 euro per jaar Flevoland: 558,47 euro per jaar

Waarom is de premie in Limburg het hoogst?

Je zou misschien verwachten dat Amsterdam of Rotterdam de hoogste premie zou hebben, omdat daar meer inbraken plaatsvinden. Maar extreem weer heeft een grotere invloed op de prijs. Michel Ypma, expert-woonverzekeringen bij Independer: „Extreem weer zorgt voor meer en grotere schades waardoor verzekeraars meer geld kwijt zijn aan schadeherstel. Dat betekent weer dat verzekeraars meer kosten maken. Toch is het niet de belangrijkste aanleiding voor de stijging. Dat komt namelijk door gestegen bouwkosten uit zowel arbeid als materiaal.”

Limburg is geen vreemde als het om natuurgeweld gaat. In 2021 richtten overstromingen daar grote schade aan. Volgens Kennisinstituut Deltares bedroeg de totale schade destijds ruim 400 miljoen euro. In Los Angeles richtten bosbranden een aantal maanden geledene voor minimaal 250 miljard euro aan schade aan. Voor een deel van de mensen die daarbij hun woning verloren, dekt de verzekeraar niets, omdat de aflopende polissen enkele maanden ervoor niet werden verlengd door de verzekeraar.

