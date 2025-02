Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Starter op de woningmarkt heeft drie keer zoveel eigen vermogen nodig als in 2017

Het is niet makkelijk voor starters op de woningmarkt, dat is bekende informatie. Maar nu blijkt hóe moeilijk het precies is: de gemiddelde eigen inbreng van starters bij het afsluiten van een hypotheek is sinds 2017 verdrievoudigd. Voor starters zonder eigen vermogen – of rijke familie – wordt een voet tussen de deur krijgen een stuk moeilijker.

In 2017 nam een starter 34.805 euro aan eigen vermogen mee, in 2024 was dat bedrag gestegen tot 91.073 euro. Dat blijkt uit cijfers van MUNT Hypotheken.

Eigen vermogen en hypotheekbedrag starters steeg

Niet alleen de eigen inbreng steeg, ook het gemiddelde bedrag dat iemand als hypotheek krijgt, steeg. In 2017 bedroeg een startershypotheek gemiddeld 280.541 euro, in 2024 was dat 393.461 euro. Volgens directeur van MUNT Hypotheken Menno Luiten< neemt de kloof tussen starters met en zonder vermogen daardoor sterk toe.

„De trend is onmiskenbaar: starters hebben steeds meer eigen middelen nodig om een woning te kunnen kopen”, vervolgt Luiten. „Zonder financiële steun van familie of een fors spaarsaldo wordt het steeds moeilijker om een woning te bemachtigen.”

Onlangs bleek al dat millennials op papier de bestverdienende generatie zijn, maar dat zij dromen, zoals het kopen van een huis, uitstellen. Wel verwacht een deel van hen geld van familie te krijgen om een huis te kunnen kopen.

🏡 Wanneer ben je een starter op de woningmarkt? In de volksmond is een starter op de woningmarkt iemand die voor het eerst een huis koopt. Denk aan iemand die nu nog huurt of bij zijn/haar ouders woont. Vaak zijn deze mensen 35 jaar of jonger.

Veel vermogen in 2022 door jubelton

In 2022 was een piek in het eigen vermogen te zien. Toen brachten starters 95.691 euro mee, omdat dit het laatste jaar was waarin de jubelton (een schenking van maximaal 106.671 euro door ouders) nog gebruikt kon worden. Inmiddels is het bedrag dat je je kind belastingvrij mag schenken flink verlaagd. Daarnaast woog in dat jaar mogelijk mee dat huishoudens tijdens de coronaperiode mogelijk extra spaargeld hebben opgebouwd.

Die jubelton is in 2023 afgeschaft, maar het bedrag aan eigen vermogen dat starters op de woningmarkt met zich meebrengen, is nog altijd flink boven het niveau van voor 2022.

Wel stijgt het eigen vermogen mee met het hypotheekbedrag en de huizenprijzen. In 2024 was het gemiddelde hypotheekbedrag voor starters 393.461 euro. In december van dat jaar legden huizenkopers gemiddeld 455.500 euro neer voor een huis.

