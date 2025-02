Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woonminister Mona Keijzer wil statushouders niet langer voorrang geven op sociale huurwoningen

Op dit moment krijgen statushouders voorrang als het gaat om het bemachtigen van een sociale huurwoning. Maar als het aan woonminister Mona Keijzer (BBB) ligt, is dat binnenkort voorbij. Zij wil statushouders namelijk hetzelfde behandelen als andere woningzoekenden in Nederland. Daarvoor stuurt ze vandaag een wetsvoorstel naar de Kamer.

Door de woningcrisis zijn koopwoningen duur en het aantal huurwoningen in de particuliere en sociale sector schaars. Binnen de sociale huurmarkt zijn de wachtlijsten voor een huurwoning lang. Momenteel is het in Nederland zo geregeld dat statushouders voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Maar daar wil Keijzer dus een stokje voor steken.

Mona Keijzer en coalitiepartijen willen voorrangsregels voor statushouder verbieden

Dat melden Haagse bronnen tegen De Telegraaf. Het van tafel vegen van de voorrangsregels staat in het regeerakkoord van kabinet-Schoof. Gemeenten wordt een verbod opgelegd om bij huurhuizen asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang te geven boven andere woningzoekers. En die plannen krijgen nu meer vorm in een wetsvoorstel.

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen de voorrangsregels verbieden omdat het bijdraagt op de druk op de sociale huur.

Zelfde wachttijd sociale huur

Gemeenten blijven nog steeds verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Maar ook daar wil het kabinet een einde aan maken met een ander wetsvoorstel. De voorrangsregels zorgen momenteel, mede door de huidige woningnood, bij sommige woningzoekenden voor verontwaardiging en sentiment.

Keijzer is van mening dat statushouders dezelfde procedure, en wachttijd, moeten doorlopen voor een sociale huurwoning als iedere andere woningzoekende. De woonminister wil hiermee gelijke kansen op de woningmarkt creëren. Volgens haar mogen statushouders zich nog steeds inschrijven voor een sociale huurwoning, maar moeten zij net als andere woningzoekenden wachten op een plek.

🏠 Wachttijd sociale huur De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland zeven jaar. In steden zijn de wachtlijsten vaak nog langer.

Kritiek op en vrees voor wetsvoorstel woonminister Mona Keijzer

Sinds 2017 is de verplichte voorrang voor statushouders afgeschaft. De gemeente bepaalt of statushouders voorrang krijgen op een huurhuis. Keijzer wil dat beleid weer op landelijk niveau bepalen en ervoor zorgen dat de lokale voorrangspositie voor statushouders vervalt.

Maar lang niet iedereen ziet heil in dat plan van Keijzer. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwde vorige maand in een brief aan de Kamer: „Door de voorrang te schrappen, zal de doorstroming naar vervolghuisvesting nagenoeg onmogelijk worden. Daarmee lijkt de doorstroom alsnog te stagneren, waardoor chaos in de keten op de loer ligt.”

En ook Aedes, een koepelorganisatie voor woningcorporaties, bekritiseerde vorige week in een brief aan de Kamer het wetsvoorstel. De afschaffing van de voorrangsregeling zou namelijk de inburgering en integratie belemmeren. Waardoor statushouders minder snel een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Opvang van statushouders en vluchtelingen

Ook vrezen azc’s voor drukte als statushouders geen voorrang meer krijgen. Dat is een kwestie waar asielminister Marjolein Faber (PVV) zich over moet ontfermen. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat het aanmeldcentrum in Ter Apel niet meer dan 2000 mensen mag opvangen. Faber blijkt bereid te zijn gemeenten 30.000 euro te betalen als zij een statushouder in een woning opnemen die nu nog in een asielzoekerscentrum van het COA wacht op een huis. Ook worden gemeenten voor 60 euro per dag per persoon aangespoord ’doorstroomlocaties’ in te richten waar statushouders een start kunnen maken met hun leven in Nederland. Het kabinet probeert hiermee de uitstroom van statushouders uit azc’s te stimuleren, schrijft De Telegraaf.

Het kabinet onderzoekt of alternatieve woonoplossingen voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne iets kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld het faciliteren van huurwoningen met gedeelde voorzieningen voor deze doelgroep. Waar dus verschillende mensen gebruik maken van een woning en er daarmee geen extra druk komt op de sociale huurmarkt. Daarnaast wordt van statushouders verwacht dat zij financieel bijdragen aan hun huisvesting.

Het wetsvoorstel gaat vandaag in consultatie en de minister onderzoekt samen met gemeenten en provincie de uitvoering van de wet. Daarna kan de wet eventueel worden aangepast en kan de Raad van State een advies uitspreken.

