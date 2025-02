Zoveel procent van het aankoopbedrag lenen starters voor een huis

🏠

In 2017 nam een starter 34.805 euro aan eigen vermogen mee, in 2024 was dat bedrag gestegen tot 91.073 euro. Dat blijkt uit cijfers van MUNT Hypotheken, die vandaag bekend werden gemaakt.

Niet alleen de eigen inbreng steeg, ook het gemiddelde bedrag dat iemand als hypotheek krijgt, steeg. In 2017 bedroeg een startershypotheek gemiddeld 280.541 euro, in 2024 was dat 393.461 euro.