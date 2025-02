Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze 11 Nederlandse gemeenten kost een koophuis minder dan 3 ton

Een koophuis is in deze tijd niet voor iedereen te betalen. Maar het maakt ook uit wáár je een huis koopt. Want in sommige Nederlandse gemeenten zijn de koopwoningen verhoudingsgewijs nog ‘goedkoop’. In deze elf gemeenten kostten koopwoningen vorig jaar namelijk gemiddeld minder dan 3 ton.

De woningcrisis zorgt ervoor dat woningen in de sociale- en particuliere huursector schaars zijn en daarnaast piekt de prijs van een koopwoning in deze tijd. Maar het CBS concludeert dat er ook gemeenten zijn waar de gemiddelde prijs voor een koophuis onder de 300.000 euro ligt.

Goedkopere gemeenten voor een koophuis in Nederland

En nee, die goedkopere woonlocaties liggen niet binnen de Randstad. Vier van de elf gemeenten met nog relatief betaalbare koopwoningen liggen in Limburg. Namelijk in de gemeente Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

Vier anderen liggen in Groningen, namelijk: Veendam, Eemsdelta (waar onder meer Delfzijl en Appingedam liggen), Oldambt (Winschoten) en Pekela. Pekela is overigens de goedkoopste gemeente van Nederland. Daar kost de gemiddelde koopwoning namelijk 250.400 euro. Dit zijn de elf goedkoopste gemeenten:

Gemeente Gemiddelde verkoopprijs Den Helder 292.000 euro Eemsdelta 291.900 euro Landgraaf 291.200 euro Vlissingen 290.600 euro Veendam 282.300 euro Terneuzen 279.600 euro Heerlen 270.000 euro Brunssum 268.600 euro Kerkrade 262.500 euro Pekela 250.400 euro

Duurste gemeenten voor koopwoning

Ook de Noord-Hollandse gemeente Den Helder en Zeeuwse Terneuzen en Vlissingen hebben nog betaalbare koophuizen in de aanbieding. Daar lag de gemiddelde koopprijs tussen de 279.000 en 292.000 euro.

Overweeg je een huis te kopen in de gemeente Bloemendaal of Laren? Zorg dan dat je wat extra centen achter de hand hebt. De gemiddelde huizenprijs lag daar boven de 1 miljoen euro. In Blaricum stond dat getal op 994.000 euro en in Rozendaal en Wassenaar betaalden kopers gemiddeld meer dan 8 ton voor een huis.

Woningcrisis heeft effect op gemiddelde prijs

Voor een koophuis was je in Nederland de afgelopen tijd gemiddeld 451.000 euro kwijt. En daarmee stegen de huizenprijzen met 8 procent. Onder meer de hogere lonen in Nederland en de huidige woningcrisis dreven die prijs op. De vraag naar een koophuis is namelijk groter dan het aanbod. Daar komt bij dat de hypotheekrentes relatief gunstig bleven. Hierdoor kunnen huizenkopers een hogere hypotheek krijgen en dus ook meer bieden.

In meer dan 300 van de 342 gemeenten stegen de huizenprijzen vorig jaar. Op zeven plekken was dat zelfs met meer dan 20 procent. Maar ook zakten in 25 gemeenten de prijzen van een koophuis. Met als grootste uitschieter het Brabantse Boel, waar de gemiddelde huisprijs zakte met 12,5 procent.

